Odlaskom Martine Dalić premijer ima nove probleme, naći zamjenu, ali i pripremiti se na nastavak afere mailovi za koju nitko ne može predvidjeti do kuda će ići i koga će još zahvatiti. O tim temama Ivana Brkić Tomljenović razgovarala je s predsjednikom HNS-a Ivanom Vrdoljakom, koalicijskim partnerom Andreja Plenkovića.

Znači li ostavka Martine Dalić kraj afere?

Ja se nadam da znači kraj. Iako je zapravo prioritet nagodba koja zadržava desetke tisuća ranih mjesta u sustavima koji su ovisni o Agrokoru.

Argument potpredsjednice Vlade prije nekoliko dana je bio da će nagodba biti dovedena u pitanje ako ona ode.

Mi smo nekoliko puta ispred HNS-a ponovili da je prvi prioritet u cijelom ovom procesu i provedbi tog zakona zapravo pozitivna nagodba koja daje održivost sustavu Agrokora i svih njegovih dobavljača. Ukoliko se djelomično kontaminirao proces s mailovima, to treba što prije odstraniti.

Jeste li vi tražili od Plenkovića da je smjeni ili da sama ode?

Ne, mi smo tražili i to smo javno komunicirali dodatne informacije i razgovore. Premijer je vrlo odgovorno osigurao to već u petak. Na tim razgovorima sam ja primio informacije za koje nisam znao kako su se na početku događale. Nemojte zaboraviti, na početku je bila koalicija HDZ-a i MOST-a i mi smo do bili informaciju kako je uopće koordinacija izgledala, što je meni bilo bitno jer sam mogao realnije sagledati stvari ali nakon toga razgovaramo unutar Vlade kako o sadržaju tako i o političkim posljedicama.

Je li ona zapravo trebala otići kad i Ante Ramljak?

To je danas lako odgovoriti. Ja osobno mislim da je koncentracija na posao koji se odrađuje bila daleko veća nego na afere. Mislim da u Hrvatskoj se generalno sve više stvaraju slične situacije. Na primjer, ja sam bio u vladi Zorana Milanovića kada je ministar Linić trebao otići, tada je opozicija tražila odgovornost i premijera Milanovića i cijele Vlade. Mi očito uživamo u tom reketu i destabilizaciji i u odlasku na izbore. Osobno smatram da to ni sada ne bi trebala biti tema. Politička posljedica postoji i vrlo odgovorno su postupili i koalicijski partneri i premijer, u jednom pristojnoj i diskretnoj komunikaciji smo izašli s rješenjem. Sada se vraćamo na fokus i sutrašnji sastanak je u smjeru toga, a to je nagodba.

Oporba traži ostavku vlade. Kolika je odgovornost premijera u svemu ovome?

Ja nemam informacije, a i mislim da je nemoguće, da premijer u svakom resoru operativno radi sve poslove. Podsjetit ću vas, to se tražilo i od prošlih premijera. Izgleda da uživamo u vanrednim izborima i rušenjima Vlade, a naši građani od toga nemaju ništa.

Vama izbori ne bi odgovarali?

Nikome ne bi odgovarali izbori zato što trebamo nastaviti s gospodarskim rastom, sa kreiranjem suficita, sa rastom rejtinga i smanjivanjem kamata, sa nastavkom privlačenja investicija i sa stabilizacijom Agrokora.

S obzirom da ste bili ministar, je li vama normalno da se na ovaj način pisao zakon. Dakle, ljudi koje je okupila Martina Dalić su pisali zakon na temelju kojeg su kasnije profitirali u milijunima.

Nije to bio uobičajen proces, no nije bila ni uobičajena situacija. Mislim da se sve danas reklo na tiskovnoj konferenciji u Vladi. Ja prihvaćam i odluku potpredsjednice da da ostavku i odluku premijera da ju prihvati.

S obzirom da će se DORH uključiti u sve, mislite li da bi istraga mogla pokazati da je tu ima kaznene odgovornosti?

Mislim da je to ključ svega. Ne trebamo raspravljati ni vi, ni ja, niti bilo tko drugi o tome da li tu ima kaznene odgovornosti. Zadatak nadležnih institucija je istražiti slučaj i utvrditi činjenice te pozvati vjerovnike. Zapravo, vjerovnici imaju pravo nešto reći jer su sredstva koja su se trošila u svemu ovome, vjerovnička. Tu nema ni jedne lipe javnog novca. Ne bi bilo loše u nekim budućim vremenima čuti i stav vjerovnika. Na taj način bi se usmjerili oni čiji jesu ti novci na direktan odgovor jesu li oštećeni ili ne.

Vi ste u oporbi bili protiv lex Agrokora, sada držite vladu na životu, usprkos ovakvoj netransparentnosti, zašto?

Da, zato što držimo gospodarski sustav na životu. Zato što držimo desetke tisuća radnih mjesta na životu. Bilo bi danas stvarno neodgovorno da se bavimo političkim odnosima i da zaboravimo da desetci tisuća ljudi danas imaju radno mjesto i u sustavu Agrokora i van njih zato što smo uspjeli stabilizirati političku situaciju i financirati ovaj proces koji dovodi do nagodbe. Mislim da je to jedna perspektivna buduća politika. Pristojnost, komunikacija i kompromis koji donosi rezultat.

Zašto HNS nikad nije zanimalo tko je pisao lex Agrokor? Jeste li i vi dijelom odgovorni za ovakvu netransparentnosti?

Kako ja iz opozicije mogu biti odgovoran kada sam prije dva dana saznao kako su se stvari odvijale. Prije se nisam posebno ni želio zanimati s tim jer smo se koncentrirali na proces nagodbe. Tako da, ako postoji dogovornost, a danas je realno politička odgovornost i plaćena ostavkom Martine Dalić, tada su dionici tog procesa na početku nosili dio odgovornosti.

Tko će biti novi ministar gospodarstva?

Potrebno je obaviti konzultacije s premijerom, sigurno ćemo u sljedećih nekoliko dana o tome razgovarati.

Do kada mislite da ćemo imati novog nasljednika Martine Dalić?

Po meni što prije to bolje, zašto čekati?

Po vama, da li je ministar Ćorić dobar izbor?

Ćorić je jako dobar ministar i ovaj posao koji sada radi sigurni dobro radi, ali pustimo premijeru njegov posao, a pustite meni moj posao.



