Reporter Nove TV Ivan Kaštelan razgovarao je s brigadirom Jasenkom Krovinovićem, bivšim časnikom koji je radio u upravi za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju.

Je li Hrvatska mogla nešto napraviti u sedam minuta koliko je dron bio u prostoru Hrvatske prije pada, brigadir Jasenko Krovinović je kazao kako je teško da se u ovom slučaju neočekivanog, odnosno incidentalnog događaja nešto moglo napraviti, no u nekim drugim situacijama gdje bi se mogla podići razina spremnosti – mogla bi se ta opcija razmotriti.



Govorimo o projektilu krstarećem dronu na bazi pogona raketne tehnike, a nešto slično su koristili IFOR i SFOR tijekom devedesetih za izviđanje terena iznad Bosne i Hercegovine.

"To je projektil težine šest tona koji leti 1000 kilometara na sat, dakle od početka njegove trajektorije pa do pada u Zagrebu prošlo je nepunih pola sata“, kazao je Krovinović te dodao kako se ne može govoriti o sigurnosnom propustu, nego o incidentalnom događaju. U ovom trenutku ne možemo govoriti o zakazivanju. Duboko vjerujem, a moguće da su to već iz NATO saveza javili da je let tog predmeta bio praćen u datom trenutku. Je li se na njega moglo utjecati pod ovom razinom spremnosti – vjerojatno ne“, zaključio je Krovinović.



Na konstataciju kako iz NATO-a poručuju da su dron pratili pa se ipak srušio u glavnom gradu, Krovinović je kazao kako bi sada mogli otići u sferu hibridnog ratovanja. Kazao je i kako je on svoju prvu raketu ispalio sa 12 godina.



"Te ispaljene rakete neki put su imale svoj pravac leta koji nitko nije očekivao, dakle neke tehničke ili elektroničke greške su moguće“.

Na pitanje odakle je dron mogao doći, odgovorio je kako su sve opcije moguće. Neke su manje, a neke više vjerojatne.



"Po svom dometu od radijusa tisuću kilometara dometa to može biti iz Bjelorusije, može biti i iz dijela Ukrajine koji je pod kontrolom ruskih okupacijskih snaga“, rekao brigadir Krovinović te pitao zašto je dron pao noću. "Teško da je imao termovizijske sustave, to je star sustav, ali nije isključena ni takva vrsta apgrejda. U tehničkom smislu i do greške je moglo doći“, zaključio je.



Pitanje može li Hrvatska zaštititi svoj zračni prostor trebalo bi postaviti Oružanim snagama i ministru obrane, kao i što može napraviti sad te u kojem smjeru je do danas razvijena obrambena sposobnost Oružanih snaga u PZO sustavu.



Na pitanje kasni li se ulaganjima u taj sustav, Krovinović je kazao kako se kasni u brojnim tehnološkim aspektima u zadnjih desetak godina.



"Premijeri će malo više brige morati posvetiti tome koga imenuju za ministra obrane, kakve su im sposobnosti i na koji se način na kraju i kroz oblik promišljanja, menadžmenta i donošenja odluka novci ulažu u tehnološki razvoj Oružanih snaga'', kazao je Krovinović i zaključio da se dron nije mogao preusmjeriti, samo oboriti.

