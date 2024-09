Ministar obrane Anušić za Dnevnik Nove TV: "On manipulira i nije mu prvi put. Jednu sam lekciju o njemu naučio"

Ministar obrane Ivan Anušić dao je velik intervju za Dnevnik Nove TV. U njemu je s njim razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović, koja ga je pitala treba li se sastati Vijeće za obranu.

"To je pitanje za predsjednika i za premijera, koji će u jednom trenutku dogovoriti taj sastanak te riješiti dileme koje su na dnevnom redu. Ključno je za reći da je predsjednik imao sve informacije MORH-a o temeljnom vojnom osposobljavanju. Od samog početka je bio informiran", ustvrdio je ministar.

"Komunicirali smo direktno i komunicirat ćemo i dalje direktno. Nema nikakvih problema. Pitanje je interesa Oružanih snaga, a ne mog i njegova odnosa", dodao je.

Međutim, kako je istaknula reporterka, Zoran Milanović tvrdi da mu neke informacije još uvijek nedostaju.

"Sve informacije koje imam ja ima i on. Provedbu temeljne vojne obuke ili osposobljavanje provode Oružane snage, general-pukovnik Tihomir Kundid, koji je svakodnevno u koordinaciji s predsjednikom države. Njegov kabinet je svakodnevno u komunikaciji s mojim kabinetom i predsjednik je sa svime što se događa na vrijeme upoznat", napomenuo je ministar.

"Od samog početka sam tako funkcionirao, ali kada govorimo o tumačenjima – jesam li ja ili on nešto rekao ili smo nešto dogovorili – samo ću vas podsjetiti na situaciju iz drugog mjeseca ove godine. Tada smo sjedili zajedno i dogovarali imenovanja načelnika Glavnog stožera i ravnatelja SOA-e. Tada smo sve dogovorili, a onda je predsjednik rekao da nismo razgovarali o ravnatelju SOA-e, što nije bila istina", dodao je.

Na kraju su mu, nastavio je, i Milanovićevi savjetnici potvrdili da je dogovoreno tko će biti ravnatelj SOA-e.

"Tada sam naučio jednu lekciju koju i danas primjenjujem: ne mogu očigledno iskreno govoriti, da se on ne drži dogovora i da taj dogovor danas vrijedi, a sutra ne. Ja tako ne funkcioniram i iz tog razloga dolazi do šuma", ustvrdio je Anušić.

Sukobi oko vojnog roka

Najavio je da 1. 1. 2024. godine počinje temeljna vojna obuka.

"Zakon se mora mijenjati i on je gotov. Predsjednik ima sve informacije, a hoće li on na to afirmativno gledati – to je pitanje za njega, a ne za mene. On je nekoliko puta neformalnim kanalima poručio da od toga nema ništa i da to neće podržati. Sada vidimo da polako mijenja mišljenje. On apsolutno sve zna i sve će znati, ali izmjene koje su preduvjet vraćanju vojnog roka donosi Sabor", napomenuo je.

Dodao je da ne želi mijenjati ovlasti predsjednika.

"Puno puta se komuniciralo mijenjanje Ustava, ali nismo mi amateri i znamo kako funkcioniraju stvari. Ja govorim o izmjenama Zakona o Oružanim snagama i Zakona o obrani, o reguliranju i redefiniranju odnos ovlasti i odnosa ministra obrane i predsjednika", rekao je ministar.

"Predsjednik to vidi kao udar na sebe jer mu se više ne bi dozvolilo da zloupotrebljava svoju poziciju. Kao što sam rekao prije mjesec i pol, 345 puta je helikopter Oružanih snaga letio zbog njegove zapovjedi", dodao je.

Tandara Knezović ga je upitala koliko je puta više letio od Kolinde Grabar-Kitarović i ima li statistiku o tome.

"Nebrojeno puta je više letio. Ja sam vas, kao novinare, zamolio više puta da njega pitate o tome. Nije problem što on letio, nego gdje je letio i što je bila namjera tog leta. Ne možete letjeti s ručka na ručak, nego trebate letjeti za državne potrebe. Ne možete letjeti da biste otišli na utakmicu ili neku manifestaciju ili otići na ručak", ustvrdio je.

"Porezni obveznici, i vi koja sada sa mnom razgovarate, sve to plaćaju i trebaju znati zbog čega je predsjednik potrošio milijun i nešto tisuća eura na gorivo. Neka leti i dalje, neka leti i 800 puta godišnje, ali neka kaže javnosti koji su razlozi leta. Ništa više", rekao je Anušić.

Odgovorio na Milanovićeve optužbe

Osvrnuo se i na Milanovićeve optužbe da je izašao iz svoje komfor zone u Antunovcu, da nema škole i da nije vidio svijeta.

"Polako ponestaje diplomatskog rječnika kojim bismo mogli razgovarati. Ja iz moje komfor zone prvi puta izašao 1991., a on to nije učinio do danas. Tada sam Antunovac branio s 42 branitelja i civila koja su ostavila život u obrani Antunovca pa ga pozivam da 5. 12. dođe položiti vijenac u Antunovac. On ne zna ni gdje je niti zna o čemu priča. 5. 12. je selo Antunovac palo, a punih šest mjeseci je štitilo južni prilaz Osijeku", rekao je.

"Ja sam napustio školu da bih branio ovu državu i da bi on mogao završiti svoje škole i biti predsjednik iste te države, koju nije branio, i meni spočitavati da sam izašao iz komfor zone, da sam neškolovan i da nisam vidio svijeta. Ja sam svoje školovanje nakon završetka Domovinskog rata sam svojim novcem platio, svijeta sam vidio dovoljno da znam koje su vrijednosti Hrvatske i hrvatskog naroda. Tako se i ponašam, za razliku od njega", dodao je.

Ustvrdio je da nije točna Milanovićeva izjava da su zajedno ogovarali HDZ-ove ministre.

"On i ja nikada nismo razgovarali neformalno. Manipulira i to mu nije prvi put", rekao je.

"I dalje mislim da moramo surađivati. Ne u interesu nekakvog druženja ili prijateljstva jer prijatelji od početka nismo bili, a ja sam rekao da neću biti nikakav alat nekoga tko bi pokušao destabilizirati stranku, Vladu. Zoran Milanović je predsjednik Hrvatske i moje iskustvo u ovih devet mjeseci je katastrofalno. Puno više smo mogli napraviti i možemo činiti, ali ja nisam tip – što je on možda zamislio – da ću se povući, uplašiti i početi raditi onako kako on svira. To kod mene ne ide", zaključio je ministar obrane.

