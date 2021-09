''Stručan, pouzdan i konkretan.'', tako u tri riječi Bruno opisuje tim u kojem radi. ''U okruženju gdje ima mnogo eksperata iz različitih područja i tvrtki s kojima surađujemo izgradili smo dobar timski duh i odličnu suradnju kako unutar tako i između različitih timova.'', objašnjava.

Jednako kao i Bruno njegova kolegica Tanja zadovoljna je svojom radnom okolinom, ali i poslom kojim se bavi. ''Radimo stvari s kojima probijamo tehnologiju, gradimo i učimo jako puno i jako brzo. Istovremeno gradimo nešto što je od koristi i važnosti za cijelu banku stoga nikad nećete imati osjećaj kao da radite nešto bespotrebno ili uzaludno.'', odgovara.

No tko su zapravo Bruno i Tanja? Kolege koje rade u banci, čak u istom odjelu. Bruno je zadužen za upravljanje tri odjela - Razvoj aplikacija, Podaci i analize te Automatizacija testiranja u Raiffeisen banci, a Tanja je u timu koji gradi novu podatkovnu arhitekturu koja banci omogućava pohranu, korištenje i analizu podataka.

Bruno Kovačević, direktor direkcije za Razvoj i testiranje aplikacija RBA (Foto: RBA)

Konkretno? ''Možemo spomenuti trenutni produkt koji ima značajan utjecaj na cijeli informacijski sustav banke, a to je Data Transformation. Radi se o platformi koja obuhvaća big data ekosustav baziran na lambda arhitekturi i za cilj ima centralizaciju podataka kroz nekoliko data slojeva.'', odgovara Bruno Kovačević, direktor direkcije za Razvoj i testiranje aplikacija RBA, a njegova kolegica Tanja Židić objašnjava kako je projekt započeo prije nešto više od godinu dana. ''Koristimo se open-source tehnologijama za izgradnju naše data platforme i pozdravljamo se s legacy sustavima s kojima je banka do sada isključivo radila.'', govori.

Međutim osim stručnog dijela Tanja nam je iskreno progovorila o svojim početcima rada: ''Dolazeći s fakulteta u banku bila sam jako iznenađena kada mi je tadašnji direktor govorio o tehnologijama s kojima banka želi raditi. Mislila sam da su to samo puste priče i obećanja kojima žele privući ljude jer sama i sam spadala u ljude koje nisu zamišljale banku kao nekog idealnog niti perspektivnog poslodavca za jednog inženjera računarstva. Međutim, ostala sam ugodno iznenađena kada sam shvatila da se stvari ovdje stvarno događaju i da to nisu samo priče. Tehnologije poput Apache Kafke, HDFS-a, Apache Sparka, se ovdje koriste što je za banku totalno nevjerojatno.''

Nevjerojatno je i koliko općenito digitalizacija pomaže svima u svakodnevnom životu i radu, a osobito je neobično biti kreatorom barem malog dijela osuvremenjivanja. ''Segment na koji mi kao banka i direkcija za razvoj aplikacija utječemo jest kvaliteta isporuke, dostupnost i brzina izbacivanja produkata te novih funkcionalnosti na tržište.'', kaže Bruno koji se uz spomenuto može pohvaliti sudjelovanjem na najvećoj developerskoj konferenciji u Europi ove godine – Shift. Modernizacija aplikacija i mikroservisi bili su polazišna točka. ''Shift konferencija nakon dugo vremena donijela je mnogo novih kontakata i obnavljanje starih nakon početka pandemije. Bilo dosta zanimljivih panel diskusija i prezentacije različitih pristupa problemima. Recimo da je donijela više različitih pogleda na svakodnevne situacije.'', odgovara panelist Shifta.

Bruno je s panela došao s novim znanjima, a Tanju smo pitali koji je najbolji savjet koji je dobila u svom timu. Iako joj nije bilo jednostavno odgovoriti na to pitanje kaže kako može izdvojiti jedan s početka karijere vezan za ohrabrivanje prilikom previda situacije ili pogrešaka: ''Poruka je bila da će se greške i dalje događati, ali da je bitno iz njih nešto naučiti te da se ne posustaje kada nam je pomalo zaljuljano samopouzdanje već da se ide dalje.'', odgovara.

Tanja Židić, odjel direkcije za Razvoj i testiranje aplikacija RBA (Foto: RBA)

Neizostavno pitanje za Tanju je bilo i kako se kao snalazi u IT svijetu u kojem su muškarci brojčano nadmoćniji te je li se susretala s predrasudama. ''Za mene stereotipi predstavljaju još jednu dodatnu volju da dokažem da za njih nije ni mjesto ni vrijeme. Ne mogu kriviti nekoga što ima stereotipe, jer gledajući povijesno nije bilo toliko žena u IT industriji, ali vremena se mijenjaju te će kao i svugdje i ovdje će opstati oni najjači - stoga se ne zamaram takvim komentarima. U svom se timu osjećam potpuno ravnopravno sa svim ostalim kolegama tako da mi je to najvažnije.'', podijelila je s nama.

A kada smo kod predrasuda i stereotipa i Bruni smo postavili pitanje da prokomentira jedan i to onaj da velike korporacije guše kreativu. Evo odgovora iz njegove perspektive: ''Često u korporacijama možemo čuti da su IT odjeli samo servis. Također, korporacije u pravilu ograničavaju izbor tehnologije i rijetko su spremne mijenjati stvari koje rade. U takvom okruženju teško je inovirati i biti kreativan kada nemaš osnovni alat i podršku. S takvim stavom korporacije u IT svijetu nisu poželjan poslodavac i to s dobrim razlogom.'', odgovara, ali ističe: ''U našem slučaju početkom tehnološke transformacije napravili smo upravo suprotno. Počeli smo investirati u znanje i ljude i prešli na open source tech stack, a paralelno s tim krenuli smo u gašenje starih legacy sustava. Primjenom modernih arhitekturalnih obrazaca i tehnologija došli smo do velike iskoristivosti postojećih rješenja i brzine isporuke promjena koje su drastično ubrzale razvoj.'', zaključuje Bruno.

