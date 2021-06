Nikolina, Ivona i Hana imaju matematičku ''žicu'' i rade u banci, ali zapravo ne rade u njoj. One ne moraju birati između onog što žele raditi i gdje žele živjeti jer danas mogu imati oboje te smatraju da bi njihov način rada postao kad-tad normalan i da se koronavirus pandemija nikada nije dogodila.

Tri mlade matematičarke i stručnjakinje, Nikolina Batarelo, Hana Perdić Lukačević i Ivona Alković Bilandžić uvjerile su nas kako je bankarski posao puno više od brojeva, ekonomskih pojmova i kredita. Iza banke i bilo kakve bankine usluge stoji zapravo hrpa tehnologija i ljudi koji te sustave razvijaju i održavaju i one su dio te šire slike. Klasične predrasude o ‘’bankarima’’ pobijaju ležernim stilom, fleksibilnim modelom rada, ali činjenicom da u matematici i programiranju nalaze kreativu.

Rade u banci, ali ne rade u banci

Njihov posao kako kažu nudi prilike za učenje, a rade i na zanimljivim internacionalnim projektima.

‘’Ako kao ja imate žicu za matematiku, volite rješavati logičke zadatke, a data mining vam nije nepoznanica, mislim da biste se dobro uklopili.’’, kaže nam Ivona koja uz svoje kolegice Nikolinu i Hanu radi u Raiffeisen banci te upravo tu činjenicu gledaju kao prednost jer se osim razvoja u tehnološkom smjeru, može steći i jako puno ekonomskih znanja.

Ivona Alković Bilandžić (Foto: Milan Šabić)

‘’Apsolutnom laiku bih rekla da radim u banci, a nemam veze s kreditima. Nekome zainteresiranom za detaljniji odgovor rekla bih da radim u odjelu Poslovne Inteligencije i dio sam MIS tima. Moj je tim odgovoran za parametrizaciju i obradu podataka upravljačkog izvještavanja, financijsku analizu, analizu profitabilnosti i troškova. Usko surađujemo s financijskom kontrolom. Osim standardnih izračuna na temelju kontrolne metodologije razvijamo dodatne funkcije sustava prema poslovnim zahtjevima. Istodobno smo i Support Centar za RBI grupu. Ako vam ovo i dalje zvuči komplicirano – radim u banci i nemam veze s kreditima’’, kaže nam Ivona.

No zapravo Ivona, Nikolina i Hana ni ne rade u banci već kod sebe doma, na zidiću, u najdražem kafiću ili na plaži. Sasvim je svejedno od kud rade što podosta zbunjuje njihove prijatelje i obitelj.

Obitelj i prijatelji me u čudu pitaju - ma što ti točno radiš u toj banci, a sjediš kući u dnevnom boravku? Hana Perdić Lukačević

‘’Kada me obitelj i prijatelji u čudu pitaju - ma što ti točno radiš u toj banci, a sjediš kući u dnevnom boravku? Odgovorim da radim u odjelu Poslovne inteligencije zaduženog za izvještavanje i prikupljanje podataka korištenjem različitih softvera i alata za dobivanje nekih relevantnih informacija koje su potrebne cijeloj banci. No, kada me i dalje blijedo gledaju kažem im da zamisle velike baze, pune podataka o svemu bitnom za banku. Mi smo ti koji će ih prokopati, pospajati i naći baš informaciju koja je u tom trenutku potrebna nekome iz banke’’, kaže nam Hana Perdić Lukačević koja je kao dijete dva umjetnika u ovom, kako kaže, ''za mnoge smatranim dosadnim, korporativnim i repetitivnim poslom, našlo potrebnu dnevnu dozu kreative na matematički način.

Ne biraju između onog što žele raditi i gdje žele živjeti

''Sinj je ugodan grad za život, iako sam pobornik većih gradova. No, u kontekstu trenutne pandemije mislim da je dodatno super što sam tu, blizu obitelji. Za hobije i interese imam čak i više vremena pa stignem odigrati i partiju stolnog tenisa s nećacima, a sad će i ljeto pa ću moći nakon posla i na plažu'', ispričala nam je Nikolina, a i Hana će u ovoj situaciji zatvoriti jedno oko za sve mane i nedostatke svog obožavanog Splita te se nada da će sve više mladih ljudi imati mogućnost novog načina rada i donjeti modernu svježu energiju u njezin grad u koju se zaljubila u Zagrebu.

Hana Perdić Lukačević iz Splita (Foto: Milan Šabić)

‘’Jasno je da rad od doma štedi puno vremena kojeg bi izgubili u autu, spremajući se i slično. No, kao svaka prava Splićanka, volim se obući, srediti i prošetati do posla po sunčanom danu. Zato kod nas ima još jedna genijalna stvar. RBA nam je omogućila da u danima kada nam je dosta više pidžame, dnevnog boravka i kose u punđi, dođemo u poslovnicu u Splitu i radimo tamo. Rad iz poslovnice u Splitu je također došao kao posljedica rada od doma za Zagreb.’’, rekla nam je Hana, a želju da se ponekad sredi i otiđe na posao u ured dijeli i Ivona, a kao neograničenu fleksibilnost kao najveću prednost ističe i Nikolina.

''Rad od kuće definitivno pomiče granice na tržištu i donosi prednosti glede vremenskih te materijalnih ušteda. S ekološke strane je cool jer imamo manju potrošnju goriva. Osim toga, velika prednost je i u povećanoj fleksibilnosti'', priznala je Nikolina, a slične prednosti vidi i Ivona.

Rad od kuće definitivno pomiče granice na tržištu i donosi prednosti glede vremenskih te materijalnih ušteda. Nikolina Batarelo

‘’Ovakvim modelom rada poslodavac ima priliku zaposliti stručnjaka bez obzira na njegov geografski položaj, a benefiti su bezbrojni – od ugodnijeg radnog prostora i uštedi vremena na putovanju do fleksibilnog radnog vremena i veće produktivnosti’’, ponavlja Ivona brojne prednosti rada od kuće uz onu s kojom su se mladi stručnjaci izvan metropole možda nosili najteže.

''Diplomirala sam matematiku na PMF-u u Splitu i već mi je tijekom studija bilo jasno da Zagreb nudi daleko više mogućnosti. Moram priznati da mi je na pamet pala ideja o preseljenju u Zagreb jer sam znala da ću tamo moći ostvariti svoj puni potencijal i baviti se onime što me stvarno zanima. I onda se dogodila ova sjajna poslovna prilika koja mi je omogućila da posao, koji je do jučer bio moguć samo ako živiš u Zagrebu, obavljam od doma. Da, jednostavno od doma, pa gdje god to bilo’’, rekla je Ivona koja je do završetka srednje škole živjela u Slavonskom Brodu, studirala u Splitu, a trenutno živi u Sinju. U svakom je gradu jedan dio njezinog života i jedan dio nje, iako mora priznati da joj je u srcu malo više njezin Brod iz kojeg također može raditi zahvaljujući radu od kuće.

Nikolina Batarelo (Foto: Milan Šabić)

I Hana smatra da ovakav način rada zaista otvara više mogućnosti za mlade stručnjake te da bi i nju bi vjerojatno čekala ista sudbina. ‘’Vjerujem da su nam svima poznate rečenice - ostao/la je u Zagrebu nakon fakulteta / kod nas dolje nema posla / ajde u Zagreb, imaš više mogućnosti i tako dalje. Puno je varijacija na istu misao i ideju koja je vrijedila prije, pogotovo za moju struku i njoj srodne. Smatram da bi kad-tad ovakav način rada postao normalan i prirodan, korona je samo ubrzala nešto što je bilo neizbježno. Sada kada se na neki način prisilno dogodio taj prijelaz i prilagodba, super je što možeš živjeti bilo gdje, naravno, uz jak internet i raditi ono što voliš i za što si, u krajnjoj liniji, i učio tih pet godina na fakultetu, a ne pristajati i zadovoljiti se lošijim i manjim samo zato što ne živiš u metropoli’’, rekla je Hana koja u takvom modelu rada vidi same benefite, a s obzirom na to da se proteklih godina ionako velik dio naših života i odnosa preselio online, smatra kako se tome ne treba opirati ili zgražati već uzeti najbolje od toga.

Hana Perdić Lukačević iz Splita (Foto: Milan Šabić)

Poziv koji je sve promijenio

Svaka od njih tri dobro se sjeća dana kada su im rekli da mogu raditi iz svog grada.

‘’Prije nešto više od godinu dana, pri samom kraju "starog normalnog", bila sam studentica matematike na PMF-u u Zagrebu i zaposlila sam se kao takva u odjelu u kojem sada radim na studentski ugovor. Kada je počela korona, vjerujem kao i većina studenata iz drugog grada, pobjegla sam mami u Split i čekala da se ta, tada smo svi tvrdili kratkoročna, epidemija završi. Prošlo je par mjeseci, fakultet sam online privodila kraju i jedan dan sam se čula sa našom direktoricom (pozdrav dragoj Ireni) i zaključile smo i složile se, da zašto ne bi probale rad iz Splita, zašto bi nam to uopće bila prepreka, ionako su i ostale kolege tada radile kod kuće u Zagrebu. Danas, godinu dana nakon, to nam je postala najnormalnija stvar na svijetu i to me jako veseli.’’, ispričala nam je Hana, a oduševljnej nije mogla sakriti ni Ivona.

''Sjećam se koliko sam bila oduševljena kada me je nazvala direktorica Irena i ponudila mi posao u MIS timu. Stalno mi se motalo po glavi: 'Hej, Raiffeisen banka mi je dala povjerenje da radim za njih od doma!' Time su mi dali do znanja da me izuzetno cijene, ali i na meni je bila velika odgovornost opravdati to povjerenje. Prva dva tjedna provela sam u Zagrebu, upoznala dio tima, dobila opremu i započela proces učenja i preuzimanja posla, a onda sve to preselila doma'', ispričala nam je Ivona, dok je Nikolina počela u veljači raditi na razvijanju aplikacije za RBA i upoznavanje ‘’odradila’’ na daljinu.

Nikolina Batarelo (Foto: Milan Šabić)

Tim s kojim je užitak raditi

Rad u njihovom timu dosta je strukturiran kako bi bili svi što produktivniji u ovim vremenima kada nismo toliko fizički povezani.

''Dan započinjemo kratkom koordinacijom na kojoj svi članovi tima kažu kakav im je plan za taj dan, te se iznesu eventualne zapreke za koje trebamo podršku od drugih. Kroz dan smo obično u kontaktu s kolegama koji su povezani na primjer za tekući zadatak bilo s poslovne ili tehničke strane tako da posao teče kontinuirano i pozitivno. Pokušava se održati kultura sastanaka i kontaktiranja do 16 sati, a vrijeme pauze je nekako pitanje bioritma a najčešće je to oko 12 sati'', kaže Nikolina kojoj je najdraži dio posla kad vidi da kȏd koji je isprogramirala radi, a ako još k tome radi optimalno onda ima dodatni razlog za sreću. ''I naravno pozitivan tim pametnih ljudi s kojima je užitak raditi'', kaže Ivona, zbog kojih sve teče glatko i u odvojenosti.

Osjećaj kolektiva složit će se sve tri, subjektivna je stvar, ali ne mora izostati ni u ovim online vremenima.

‘’S kolegama sam u svakodnevnoj komunikaciji bilo putem poruka, mailova, audio ili video poziva. Osim toga unutar tima njeguju se prijateljski, ne samo poslovni odnosi. Zato mi je uvijek drago iskoristiti priliku, otići u Zagreb i raditi s njima iz Magazinske’’, rekla nam je Ivona koja se od prvog dana osjeća kao dio kolektiva.

U samo povremenim odlascima u Zagreb i posjetu kolegama u uredu uživa i Hana.

‘’Možeš raditi svaki dan s nekim, godinama za istim stolom i nemati nikakav osjećaj kolektiva, a u drugu ruku možeš se viđati rijetko i iskoristiti upravo te dobrobiti online života i stvoriti osjećaj kao da svako jutro sjedite na kavi. Mi smo definitivno ta druga krajnost i mislim da je to jedan od najvećih razloga zašto volim svoj posao’’, rekla nam je Hana.

Ivona Alković Bilandžić (Foto: Milan Šabić)

Nikolina pak misli da što vrijeme više odmiče da se pomalo gubi taj osjećaj kolektiva te da su ljudi dosta fokusirani na zadatak, a ne na druženja i međuljudske odnose koji su neizbježni kada ste u firmi okruženi kolegama. Isto tako mlađi zaposlenici mogu dobiti puno veći broj informacija dok su u prostoru s drugim kolegama.

''Studije kažu da je veća produktivnost u radu od doma, ali mislim da je čest i jedini parametar koji se uzme u obzir rješavanje tekućih zadataka gdje se vremenski skratilo rješavanje istih i time povećala produktivnost dok se zapravo i smanjila “količina“ sukobljavanja mišljenja, konstruktivnih rasprava i slično pa time definitivno pati i taj segment rada. Dok smo u svoja četiri zida, sami sa sobom i idejom koju iz xy razloga u datom trenutku ne možemo iznijeti, ostat će i ta ideja unutar ta ista četiri zida'', objašnjava Nikolina i dodaje kako je izazov ostati entuzijastičan i proaktivan u ovakvom modelu rada. Osim što izostaju povratne informacije i slično, izostaju i emocije koje bismo dobili interakcijom licem u lice.

Rad od doma ne predstavlja nikakvu prepreku u kvalitetnom obavljanju posla

Hana koja kao najbolji dio posla navodi upravo ljude, njihov tim, ali i brojne izazove i nova znanja s kojima se susreće. ‘’Nekad imam osjećaj kao da sam još uvijek na fakultetu ili školi - taman kad misliš da dosta toga znaš pojavi se još nešto što treba savladati. Drugačiji posao ne bi nikada ni birala.’’

''Bez obzira na to, budućnost ove struke definitivno leži u radu od doma ili nekakvom nomadskom načinu rada, ali svakako je zdravo da ljudi povremeno ostvaruju kontakte licem u lice kako bi bilo i jednostavnije u radu od doma.'', kaže Nikolina.

Do prije koju godinu bilo je nezamislivo raditi za banku iz vlastitog stana, a sada mi je nezamislivo da svaki dan moram ići u ured. Volim što imam slobodu kombinirati oboje. Ivona Alković Bilandžić

‘’Za sve nas koji radimo u STEM području, rad od doma ne predstavlja nikakvu prepreku u kvalitetnom obavljanju posla. Je li to budućnost moje struke? – Naravno! Za obavljanje posla trebaju mi samo laptop i internet. Do prije koju godinu bilo je nezamislivo raditi za banku iz vlastitog stana, a sada mi je nezamislivo da svaki dan moram ići u ured. Volim što imam slobodu kombinirati oboje’’, priznaje Ivona.