Komunikacije su živo tkivo društva. Kako danas u velikim organizacijama poput banaka kolege međusobno razmjenjuju ideje i iskustva i je li došlo vrijeme da plakate na hodnicima zamijenimo notifikacijom na mobitelima, odgovaraju nam Sven Petrak, koji je imao ideju, i Ana Ćupić, koja je znala kako ju ostvariti.

Jenz, svojevrsni interni Instagram, ''ubio'' je korporativne mailove i intranet kakav poznajemo što se tiče RBA i njihovih zaposlenika, a za sve je ''kriv'' PR specijalist Sven Petrak.

''Gotovo čim sam stigao u banku, otprilike prije godinu dana, shvatio sam da ima mjesta za napredak. Osim maila nismo imali kanal komunikacije na kojem možemo objavljivati bitne i manje bitne stvari. Inboks je prečesto zatrpan, sto mailova dnevno. Uz to, željeli smo povezati sve zaposlenike na neformalniji način, ali da ne dožive novu aplikaciju kao dodatnu obvezu, već da ju požele koristiti.''

Sven Petrak (Foto: Vigor Klaić/Nova Studio)

''Htjeli smo razmjenjivati informacije i ideje na ležeran, osobniji način, oslobođen od korporativne strukture i hijerarhije. Htjeli smo upoznati kolege, vidjeti što rade u slobodno vrijeme. Zato me ugodno iznenadila spremnost banke da prihvati ovakvu inovativnu soluciju. Hrabar je to iskorak i u trendu suvremene komunikacije. Prekjučer smo imali okružnice, jučer mailove, a danas je to Jenz'', ispričao nam je Sven kako je došao na ideju za drugačijim komunikacijskim alatom od onog koji su dosad koristili.

Razmatrali su najbolju opciju za njihovu banku, raspitivali se i snimali situaciju na tržištu i onda nakon raspisanog natječaja od svih izabrali agenciju Q i njihovu aplikaciju Jenz kao rješenje koje odlično odgovara njihovim potrebama.

Pri implementaciji novog alata iznimno je važno imati podršku, stalnu komunikaciju i dobar i prijateljski odnos. Foto: Vigor Klaić/Nova Studio

''Njihova aplikacija pobijedila je rješenja globalnih igrača, a rezultat je domaće pameti. Svjetsko rješenje iz zagrebačkog kvarta. Super je kako se to poklopilo jer naša banka voli i želi podržavati domaće poduzetnike. Ovo je triple win situacija'', kaže nam Sven Petrak o aplikaciji sličnoj Instagramu, ali posvećenom internoj komunikaciji između kolega.

Interaktivan, zabavan i jednostavan alat skrojen za potrebe svakog korisnika

Ideja o Jenzu u agenciji Q nastala je prije dosta godina kao rezultat rješavanja vlastitih izazova pri rastu njihove tvrtke kao što su povezivanje ljudi i održavanja timskog duha.

''Naravno, bilo je puno alata na tržištu koji su većinom bili jako komplicirani i dosadni za korištenje i niti jedan nije objedinio ono što je Q-u trebalo. Zato su vlasnici Q-a, Filip, Dado i Vedran, uz Jenz partnera Hrvoja, započeli izradu vlastitog rješenja. Cilj Jenza je na interaktivan, zabavan, a najviše od svega jednostavan način, povezati zaposlenike i dati im platformu na kojoj mogu izraziti svoje mišljenje i svaki dan saznati sve potrebne informacije'', ispričala nam je Ana Ćupić, direktorica komunikacija u zagrebačkoj IT agenciji Q, koja na Jenzu radi od dolaska u tvrtku.

Ana Čupić (Foto: Vigor Klaić/Nova Studio)

U dvije godine prošla je sve dijelove razvoja aplikacije kroz razne pozicije - od prodaje, marketinga, samog tehničkog razvoja, komunikacije s klijentima, strateških odluka, dok su sama ideja i planiranje razvijanja počeli puno ranije.

Bilo im je iznimno važno dobiti feedback od svih zaposlenika, od uprave i direktora, ali i samih korisnika.

''Često nas iznenadi koliko je ono što mi mislimo različito od mišljenja naših korisnika. Upravo je zato ključan feedback koji konstantno prikupljamo iz dva podjednako jako važna izvora: od članova uprave odnosno direktora firmi koje koriste Jenz, kao i od samih korisnika. Kako je aplikacija Jenz za komunikaciju unutar firmi, iznimno je važno da su ljudi zadovoljni s njom i da im je korisna, kako bi ju što više koristili, ali je važno i da rješava probleme s kojima se vlasnici firmi suočavaju'', objašnjava Ana.

Ana Ćupić i Sven Petrak (Foto: Vigor Klaić/Nova Studio)

Neformalni pristup koji ruši fizičke i hijerarhijske zidove

Iako često na promjene i novitete zaposlenici, ne samo oni iz RBA, gledaju sa skepsom i laganim otporom, Jenz su svi odlično prihvatili, a Sven pretpostavlja i zašto.

''Vjerujem da je ključ u neformalnom pristupu. Tako već znamo tko radi najbolji džem od jagode, a tko se ne skida s bicikla. Željeli smo da se svi bolje upoznajemo i jače povežemo, pogotovo sad kada gotovo pola banke radi od kuće. Možemo upoznati i ekipu s kojom dijelimo hobije, a koju možda nikada ne bismo ni sreli na hodnicima naših zgrada. Jenz doslovno ruši zidove, i one fizičke i one hijerarhijske, tu smo svi jednaki'', priznao je Sven i dodao kako se nikada nisu osjećali povezaniji iako se u posljednje vrijeme nikada nisu manje viđali uživo.

Aplikacija Jenz i njezini elementi (Foto: Vigor Klaić/Nova Studio)

Od spontanog čina (ili bolje čin-čina) do gerilske akcije

Jenz je živući organizam koji konstantno raste i mijenja se, kaže nam Ana, koja se sa svojom ekipom iz Q agencije trudi odgovoriti na svaku potrebu zaposlenika RBA, a Sven otkrio za što je pak najviše koriste.

''Osim što odmah najavljujemo što se događa u banci, bez spamanja, jedna od zanimljivijih stvari je Shoutbox. To je doslovno slobodna zona za anonimno propitkivanje. Za sva ona pitanja koja se nikad nismo usudili nikoga pitati. No da ne ispadne da stalno nešto propitkujemo, objave su broj jedan i najkorišteniji dio aplikacije jer nas povezuju''

Ana Čupić i Sven Petrak (Foto: Vigor Klaić/Nova Studio)

''Vjerujemo da ćemo Jenzov puni potencijal tek doživjeti ovo ljeto. Vesele nas objave kolega, sve je dopušteno osim vrijeđanja, jasno. Ali toga nema kod nas, mi smo fini, bečka škola. Ako se i dogodi kakav jenzident, krivo je more'', kaže nam Sven, koji priznaje da ih Jenz svaki dan razveseli i iznenadi nečim novim, bila to fotka kolege koji opale selfie na druženju poslije posla ili spontani čin jednog direktora koji je postao viralan.

''Jedan je direktor uploadao fotografiju gdje nazdravlja za svoj tim. Odjednom su ga svi direktori i direktorice počeli slijediti i čaše su bilo u zraku. Od spontanog čina (ili bolje čin-čina) do gerilske akcije. Lijepo je vidjeti kako su svi prihvatili 'igru', a još je ljepše zajedništvo i povezanost koje postoji u našoj banci'', kaže nam Sven, a Ana vjeruje da će Jenz i dalje pomagati u unaprjeđenju komunikacije, ali i sveopće atmosfere u RBA, povezati ljude i održati ih informiranima, bez obzira na poziciju i lokaciju radnog mjesta, osobito u izazovno koronadoba.

