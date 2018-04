Povodom najvećeg kršćanskog blagdana, Uskrsa, papa Franjo oglasio se na Twitteru.

"Naša vjera je rođena na uskrsno jutro: Isus je živ! Ovo iskustvo je u srcu kršćanske poruke", napisao je danas na Twitteru papa Franjo. On će oko podneva uputiti Uskrsni blagoslov Urbi et Orbi (Gradu i svijetu) s balkona Bazilike svetog Petra.

Our faith is born on Easter morning: Jesus is alive! This experience is at the heart of the Christian message.