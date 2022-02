S obzirom na to da je redovito mjesečno istraživanje Crobarometar za veljaču provedeno prije uhićenja sada već bivšeg ministra Darka Horvata, Dnevnik Nove TV uz rejtinge stranaka Crobarometra za veljaču donosi i ekskluzivno istraživanje provedeno nakon uhićenja. Istraživanje otkriva rejtinge stranaka nakon turbulentnih događaja u Vladi te stavove građana o nekim novonastalim temama poput Vladine rekonstrukcije.

Prema Crobarometru, Hrvatska demokratska zajednica dobivala je 29,8 posto, SDP je imao 15,6 posto, MOST 10,2 posto, a Možemo 9,8 posto. Domovinski pokret bio je ispod praga s 4,6 posto potpore. No istraživanje je provedeno od 1. do 19. veljače i nije obuhvatilo privođenje Darka Horvata te reakcije koje su uslijedile nakon toga.

Rejtinzi stranaka nakon USKOK-ove akcije u Vladi

Da su danas izbori, HDZ bi osvojio 26,9 posto, SDP, 13,7 posto, dok MOŽEMO može računati na 12,9 posto potpore. MOST bi mogao računati na 12,4 posto potpore, a Domovinski pokret na 6,4 posto. HDZ može računati na starije birače, ali ne i one od 30 do 45 godina. Veću potporu ima među onima s osnovnom školom te u Slavoniji i Dalmaciji i, zanimljivo, u Zagrebu je prvi izbor, više čak i od MOŽEMO.

SDP je stranka starijih birača, malo veću potporu ima kod žena, a najbolje stoje u Istri, na Kvarneru te Sjeveru Hrvatske. Stranka koja je desetljećima u Zagrebu bila prvi izbor sada je spala na 10 posto potpore.

Ministar Tomo Medved nakon koalicijskog sastanka: "HDZ će do kraja ovog tjedna predložiti novog ministra iz svojih redova"

MOŽEMO je stranka koja malo veću potporu ima kod mladih, visokoobrazovanih i utvrda im je u Zagrebu, dok u Slavoniji praktički ne postoje.

MOST također ima malo veću potporu kod mladih birača te u Dalmaciji i Sjevernoj Hrvatskoj.

Domovinski pokret zanimljivo ima veću potporu u Dalmaciji nego u Slavoniji odakle im je predsjednik.

Kako stoje ostale stranke?

Daleko od izbornog praga prvi je Živi zid s potporom od 2,8 posto, HSU je na 2,6 posto, CENTAR na 1,6 posto. IDS sada može dobiti 1,4 posto, HSS je na 1,1 posto, a Reformisti na 1 posto potpore. Sve ostale stranke su ispod 1 posto i zajedno dobivaju 4,1 posto, a neodlučnih birača je 13 posto.

Većina građana želi prijevremene izbore

Na pitanje treba li zbog novih istraga raspisati prijevremene izbore, većina ispitanih smatra da treba, odnosno njih 59 posto, da ne treba misli 35 posto ispitanika, 6 posto ne zna.

Jandroković: "Postoji određeni teret... Ne mislim da to netko iz HDZ-a namješta, imamo dosta protivnika, pa i predsjednika Republike"

Zanimljivo da izbore više želi generacija od 30 do 44 godine te u Zagrebu i Slavoniji. Protiv izbora je starija populacija i na Sjeveru Hrvatske. Svi oporbeni birači su listom za izbore, ali i 33% birača HDZ-a, što nije mali broj.

Je li Vladi potrebna veća rekonstrukcija?

Većina građana želi veću rekonstrukciju Vlade ili njih 68 posto, a da je potrebno samo naći novog ministra graditeljstva misli 25 posto ispitanika, dok ne zna 7 posto.

Za veću rekonstrukciju većinom su birači od 30 do 44 godine, na Sjeveru Hrvatske te u Primorju i Istri.

Vlada još uvijek traži novog ministra: Nakon nekoliko dana oglasio se i Aladrović

Za rotaciju u Ministarstvu graditeljstva su uglavnom stariji birači te Slavonci i Dalmatinci.

Andrej Plenković mogao bi se zabrinuti jednim podatkom i 40 posto njegovih birača želi veću rekonstrukciju.

Tko od ministara po mišljenju građana treba napustiti Vladu?

Ako promatramo samo one koji žele rekonstrukciju Vlade, prvi na listi je Tomislav Ćorić, čiji odlazak želi 73 posto birača. Slijedi Boris Milošević, 67 posto ispitanika želi da napusti Vladu. Tu je i Mario Banožić čiji odlazak želi 62 posto ispitanika. Odlazak ministra Josipa Aladrovića želi 61 posto ispitanika. Vili Beroš je prije dvije godine bio heroj, a sada njegov odlazak želi 58 posto ispitanika. Davor Božinović dijeli istu sudbinu, sada ga u Vladi ne želi 53 posto ispitanika. Ivan Malenica je ministar čiji odlazak želi 51 posto ispitanika.

Marija Vučković je u zlatnoj sredini, no i njezin odlazak želi 50 posto građana. Odlazak šefa diplomacije Gordana Grlića Radmana želi 49 posto ispitanika, a 46 posto želi da iz Vlade ode Radovan Fuchs. Za odlazak Tome Medveda zalaže se 38 posto građana, a odlazak ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek želi 37 posto građana. Odlazak Nataše Tramišak želi 32 posto građana.

"Vlada s ovoliko upitnika ne može funkcionirati. Različite struje u HDZ-u možda koriste priliku za jačanje pozicija"

I zlatni trojac na kraju, čiji odlazak najmanje žele građani su Oleg Butković, njegov odlazak zaziva 28 posto građana, odlazak Zdravka Marića također želi 28 posto ispitanika, a Nikoline Brnjac samo 25 posto.

Premijer Plenković mora znati da većina njegovih birača želi da iz Vlade odu Beroš, Banožić, Milošević, Aladrović i Ćorić.

Građani krive premijera što su mu ministri pod istragom

Većina građana smatra i predsjednika Vlade odgovornim što je neki ministar pod istragom. To smatra 62 posto ispitanika, a da je samo ministar odgovoran misli njih 35 posto, ne zna 3 posto.

Prema premijeru su kritičniji oni od 30 do 45 godina, sa srednjim obrazovanjem te u Zagrebu. Na strani ministra pod istragom su tako stariji birači, s osnovnom školom te iz Dalmacije. Andrej Plenković u jednom može biti spokojan, da nije odgovoran za ministre pod ostavkom, odnosno da je sve na ministrima misli 70 posto birača HDZ-a.

Bačić: "Iz institucija cure podaci, očekujemo da DORH to istraži. Ovaj tjedan bit će odluka o novom ministru. Rekonstrukcija Vlade? Nije bilo govora o tome"

Ministri pod istragom ne smiju biti u Vladi

Gotovo referendumski 91 posto građana misli da ministri ne smiju biti u Vladi ako je protiv njih otvorena istraga, a samo 6 posto misli suprotno, dok 3 posto ne zna.

Ovdje je jedan zanimljiv podatak, više od 90 posto birača svih stranaka misli da ministri pod istragom ne mogu biti u Vladi. Smatra to i 84 posto birača HDZ-a.

NAPOMENA

Istraživanje je provela agencija IPSOS na uzorku od 600 ispitanika od 22. do 23. veljače 2022. godine. Pogreška mjerenja je +/–4%.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr