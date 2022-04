Policijsko-pravosudni rasplet imat će prometna nesreća u kojoj je sudjelovao vukovarsko-srijemski župan. Iako on tvrdi da nije vozio automobil koji je skrivio prometnu nesreću, činjenice koje su se pojavile ne idu mu na ruku.

Nastavlja se saga oko prometne nesreće u kojoj je sudjelovao vukovarsko-srijemski župan i član HDZ-a Damir Dekanić. Unutarnja kontrola MUP-a već drugi dan češlja sve policijske spise oko incidenta. Što im je točno u fokusu, odnosno što točno traže, za prilog novinara Dnevnika Nove TV Domagoja Mikića otkriva kriminalist Željko Cvrtila.

Oglasio se HDZ-ov župan koji je sudjelovao u prometnoj nesreći: "Priželjkivali su puno tragičnije posljedice..."

"Kada je došla ta informacija da osoba nije vozač, jesu li to oni znali, jesu li to mogli znati s obzirom na tajming gdje su zatekli tu osobu koja je vozač, je li već ta osoba bila na mjestu događaja, jesu li je kasnije tražili, tko im je rekao da je ta osoba vozač, zašto su u to povjerovali ili nisu povjerovali", komentirao je Cvrtila.

O tome kada je točno stigao poziv policiji, i je li policija obavještena preko uređaja koji navodno ima županov automobil, novinari Nove TV upitali su policiju. "Vezano uz Vaš zahtjev obavještavamo kako nismo u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu. Naime, od jučer ova policijska uprava izvide vezane uz navedenu prometnu nesreću provodi u suradnji s USKOK-om", glasio je službeni odgovor.

Tko je vozio?

Pravo pitanje jest hoće li se deset dana nakon automobilske nesreće otkriti istina o tome tko je zaista bio za službenim volanom županijskog automobila. "Sa zračnih jastuka se izuzmu tragovi krvi, tragovi sline sa sjedala, tragovi hlača vozača i suvozača te se s tragova pedala i tragova na cipelama utvrdi tko je sjedio na mjestu vozača", rekao je Goran Husinec, diplomirani inženjer prometa.



Druga opcija policije jest da se potvrdi priča svjedoka koji tvrde da je župan bio za volanom. "Policija bi mogla zatražiti nalog suca istrage i izvršiti pretragu mobitela osobe za koju se tvrdi da je bila na licu mjesta i pomoću podataka iz mobitela utvrditi je li doista bila ili nije za volanom", rekao je Đuro Lubura, sudski vještak.

Možda i najveći apsurd cijele priče jest kako netko tko uopće nije zaposlenik županije vozi županov auto. Što se ovog slučaja tiče, rijetki su oni koji o slučaju župana žele nešto reči pred kamerama. A dok svi traže odgovore, županu - ni traga ni glasa.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr