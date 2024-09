Istovremeno su mu presađeni i srce i bubreg! "Osjećam se super, ponovo sam na nogama"

U KBC-u Zagreb u posljednja dva tjedna obavljeno je čak 14 transplantacija. Jedna je ipak posebna. Prvi put u Hrvatskoj istovremeno su presađeni srce i bubreg.

54-godišnji Zdenko Kucan prvi je pacijent u Hrvatskoj kojem su istovremeno presađeni srce i bubreg. "Od 4. 6. kada sam doživio drugi infarkt čekao sam organe. 26. 8. pozvan sam na transplantaciju koja je uspješno provedena", kaže. Transplantacija je obavljena u KBC-u Zagreb. Zdenko je iznimno zahvalan jer je dobio novu priliku za život.

"Oporavak u principu traje od 40 do 45 dana, ali sve ovisi o meni i o tome kako ću ja to istrpjeti. Ali optimizam je tu jer se osjećam super, ponovno sam na nogama i to je to."

U posljednja dva tjedna u KBC-u Zagreb bilo je 14 transplantacija, od čega tri multiorganske.

Željko Kaštelan, predstojnik Klinike za urologiju, ističe kako je u ovome sudjelovalo gotovo stotinjak djelatnika.

"Radi se o doista složenim zahvatima u kojima sudjeluje gotovo stotinjak naših djelatnika ustanove, u svakoj od tih multiorganskih transplantacija."

Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb, napominje kako su svi pacijenti dobro.

"Jedan dio djelatnika prekinuo je i godišnji odmor da bi se vratili i sudjelovali u ovim transplantacijama organa. Svi su pacijenti dobro, stabilno i dobro se oporavljaju."

Svi pacijenti bili su na listi Eurotransplanta - organizacije za dodjelu i razmjenu organa. A kada je u pitanju srce - od njegova uzimanja do ponovnog kucanja ne smije proći više od četiri i pol sata.

Hrvoje Gašparović iz Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a kaže kako se na transport gubi više od dva sata. "Zato mi konzumiramo sve što nam je na raspolaganju - helikoptere, avione, kombije, trkaće automobile. Jedino što nismo još podmornicu upotrijebili za to."

U Hrvatskoj je prošle godine obavljeno 48 transplantacija srca.

"To je 12 transplantacija srca na milijun stanovnika. Usporedbe radi, u Njemačkoj će se napravit 3,5", napominje Gašparović.

"Mladi kadrovi, mlade ekipe grabe naprijed i sve su bolje i uspješnije", rekao je Slobodan Mihaljević s Klinike za anesteziologiju KBC-a Zagreb.



I baš se zato očekuje da ćemo o ovako dobrim rezultatima slušati i u budućnosti.

