Istarska policajka zadužena za odnose s javnošću Nataša Rogić završila je kao jedina žena iz Hrvatske jednu od najtežih trail utrka UTMB (Ultra trail du Mont Blanc) dugu 171 kilometar, izvijestila je u ponedjeljak istarska policija.

''Još uvijek slažem dojmove, a moram nadoknaditi i dosta sna, no srce mi je puno. Obranila sam naše boje i sretno stigla do cilja, unatoč virozi koja me mučila par dana prije utrke i bolovima u zglobu gotovo 100 kilometara'', kazala je Rogić nakon utrke duge 171 kilometar koju je završila nakon 45 sati, 40 minuta i 19 sekundi.

Nakon što je drugi put istrčala krug oko drugog najvećeg vrha u Europi, Mont Blanca, policajki je sljedeći izazov osvojiti sam Mont Blanc.

''Ideja je pala pa mi sada preostaje proći obuku, trenirati i vidjeti hoću li ostvariti svoje snove'', rekla je Rogić.

Kad ne spašava živote na cesti, ova policajka vrijeme provodi s onima kojima je najpotrebnije: ''Da jedna mama može popiti kavu na miru i napuniti baterije''

Utrka UTMB prolazila je najljepšim planinskim dijelovima Francuske, Italije i Švicarske. Od oko 2300 trkača koliko ih se okušalo na najzahtjevnijoj stazi, čak 800 ih je odustalo.

Nataša Rogić je na utrci sudjelovala kao jedina žena iz Hrvatske i jedna od samo devet trkača koji su branili hrvatske boje.