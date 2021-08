Pronaći slobodan stan po prihvatljivoj cijeni osobito je teško studentima. Problem je izraženiji na Jadranu jer turisti kod iznajmljivača imaju prednost u odnosu na studente.

Student Luka Trdina je iz Petrinje i studira u Zagrebu. Iako nije uspio dobiti mjesto u željenom studentskom domu nije previše zabrinut: "Moram pričekat par mjeseci, ali nije mi problem, bit ću doma. Radim od doma, apsolvent sam, pa nema mi to neke veze", ističe.



Da ne radi od doma, morao bi tražiti stan za najam. U Zagrebu je to za mnoge studente gotovo pa nemoguća misija.

"Uvijek su za to postojale nekakve sitnije opcije, nekakva soba u nekoj kući, pa dijelite kuhinjicu i WC i takve stvari koje su financijski primamljivije opcije svakako", rekao je Petar iz Buzeta.

Zagrebačko tržište nekretnina studentima već godinama ne ide na ruku.

"Problem je još veći otkad je Zagreb iskusio turistički boom i apartmanizaciju mnogih manjih stanova u širem centru i tramvaj zoni", rekla je Lana Mihaljinac Knežević, Strukovna skupina poslovanja nekretninama komore Zagreb, HGK.



Najam takvih dvosobnih stanova u Zagrebu se plaća između 400 i 600 eura. Slične su cijene i u Splitu. U Rijeci je prosjek nešto niži, od 300 do 400 eura. Osijek je trenutačno najisplativiji, prosječni najam je između 200 i 300 eura.

Jasna je to računica koje su svjesni i u agencijama

Jasminka Biliškov iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK Split je izjavila: "Događalo se da ljudi daju otkaze studentima prvog svibnja ili prvog lipnja. U posljednje vrijeme i same agencije oglašavaju stan do tog i tog roka, da li je to prvi svibnja ili prvi lipnja i sada više nema tih nesporazuma", kaže.

S nesporazumom ili bez, rijetki su oni studenti kojima tijekom ispitnih rokova treba dodatan stres iseljenja jer dolazi netko tko može platiti više.

