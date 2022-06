Progovorio je mladić koji se u petak navečer potukao na vjenčanju u Imotskom. Tvrdi da mu nije bila namjera ozlijediti ga te da se kaje. Napominje da te večeri nije pio.

Iza rešetaka, na jednomjesečni zatvor, poslan je 20-godišnjak koji je bio okršaju s 27-godišnjakom u petak tijekom svadbe u Imotskom.

Ti su mladići bili uzvanici na svadbi s mladoženjine strane. 20-godišnjak je mladoženji prvi rođak, a ozlijeđeni 27-godišnjak je brat mladoženjinog kuma. Ali, do tučnjave ispred crkve u Ulici Vladimira Nazora nisu se nikada prije vidjeli.

Prema službenoj verziji sukoba, 20-godišnjak je bio na svadbi sa svojom djevojkom te je u jednom trenutku njima nepoznata osoba počela dobacivati djevojci. Rekao je tom mladiću da se makne, ali je on nastavio sa svojim neugodnim komentarima, što je dovelo do naguravanja. Tada ga je 20-godišnjak udario nogom u glavu.

Potom je pobjegao u kuću svoje bake nakon što ga je potjerao njegov rođak, gdje ga je pronašla policija u subotu rano ujutro te im je priznao napad. Ali, pred zamjenicom Općinskog državnog odvjetnika se uhićeni mladić branio da mu nije bila namjera da ga ozlijedi, već ga je samo hito odmaknuti od sebe i zaštititi svoju djevojku. Prije par mjeseci dobili su dijete, javlja Slobodna Dalmacija koja donosi i njegovu stranu priče.

Udario ga šakom

"Počeo je govoriti da je on Šiptar i da će mi pobiti sve i je... sve što mi je drago. U jednom me je trenutku udario šakom u desno rame, a nepoznati muškarac je stao između nas pokušavajući primiriti situaciju. Uhvatio sam ga rukom za košulju, a on je rekao kako sam je sada isprljao i da ću je lizati", prepričao je.20-godišnjak.

Priznaje da ga je htio udariti u prsa da ga udalji, ali je pogodio - bradu pa je pao na beton, na leđa. Kada je mladić pao, prišao je drugi muškarac te mu rekao da se makne i da će sve on riješiti. To je i učinio. Tvrdi da te večeri nije ništa pio.

Pred sucem istrage se, doznaje Slobodna Dalmacija, rasplakao te je još jednom izrazio veliko žaljenje i kajanje zbog svega što se odigralo.

Ozlijeđeni 27-godišnjak je prebačen u splitsku bolnicu gdje je operiran. Prema posljednjim informacijama, oporavlja se. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je, zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela, predložilo određivanje istražnog zatvora.

Sudac istrage je prihvatio prijedlog za određivanje istražnog zatvora u odnosu na jednog svjedoka odnosno djevojku okrivljenika, dok u odnosu na druga dva svjedoka prijedlog nije prihvaćen pa je ODO podnijelo žalbu na rješenje suca istrage.