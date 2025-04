Iskustvo koje rijetki mogu doživjeti, a oni ga žive svaki dan: "Kad to voliš, jest da je teško, ali nekako prođe to sve"

U rano jutro ispred kuhinje zoološkog vrta stoji Nataša - čaplja koja slobodno leti vrtom i iskušava teoriju ''ako prođe, prođe“ dok se u kuhinji pripremaju obroci za 6760 stanovnika. I izgleda da joj je teorija dobra jer je iskamčila serviran doručak- zdjelicu punu ribe. Sve životinje, osim onih noćnih, razbuđuju se. Neke od njih imaju poseban ritual.

Provjereno: Iskustvo koje rijetki mogu doživjeti - 6 Foto: DNEVNIK.hr

"Za neke su one komedijaši, ali..."

Timaritelj Damir Kranjac je sve pripremio i vodi ekipu Provjerenog kroz tunele zoološkog vrta koje posjetitelji nemaju prilike vidjeti. I baš kao što vi s kolegama na poslu ujutro pijete kavu, tako on sa čimpanzama pije čaj. Dugogodišnjim radom stvorio je odnos pun povjerenja pa Meggie, Sara i King pristojno vraćaju šalicu nakon što popiju.

Provjereno: Iskustvo koje rijetki mogu doživjeti - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Provjereno: Iskustvo koje rijetki mogu doživjeti - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Cijeli koncept počiva na treningu, ne na onom cirkuskom, već na pozitivnoj motivaciji. Jer čimpanze su divlje životinje, izrazito snažne i opasne. ''Za neke su one možda neki komedijaši, ali u biti su to životinje koji su vrlo fine, vrlo su u skladu, vrlo su osjetljive na emocije druge životinje, na vaše emocije, na vaše promjene, raspoloženja“, objašnjava Kranjac.

Provjereno: Iskustvo koje rijetki mogu doživjeti - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Drugo lice gmaza - prava maza

Da životinjama bude dobro, brine 111 zaposlenika Zagrebačkog zoološkog vrta koji slavi 100 godina rada. U kuhinji je u prošle godine pripremljeno gotovo 300.000 kilograma hrane i imaju svoju nutricionistkinju. Ali neki nemaju zdjelice i jedu tek jednom na mjesec poput Milice. Ne kreće se puno i to joj je optimalno. ''Gušt vam je kada vas krokodil poznaje'', kaže timariteljica Renata Antoljak.

Provjereno: Iskustvo koje rijetki mogu doživjeti - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Damir Kranjac, timaritelj Foto: DNEVNIK.hr

Tu su i kubanski krokodil, jedan od najstarijih stanovnika zoološkog vrta, pitoni, ptice, gmazovi, vodozemci i ribe. Iako opasni, bez problema dijele nastambe s nekim drugim vrstama. Milica živi s kornjačama: ''Milica im pokrade meso iz zdjelice i tako.'' među gmazovima ima i maza koji dok se češkaju neodoljivo podsjećaju na psa.

Nije ovo čist i mirišljav posao, za ovo je potrebna ljubav, kaže timaritelj Ivan Tunić: ''Ima dosta ljudi - krenu s nečim, onda vide da to nije samo naslikavanje, nego ima tu i prljavo i blatnjavo i svašta nešto. I onda odustanu. Ali meni nije nikad bilo. Zato što moje mišljenje je da sa životinjom baš treba biti prvo ljubav, pa onda sve dalje. Kad to voliš, jest da ti je teško puno puta, ali nekako prođe to sve.''

Povratak nestalih vrsta

Timaritelji ne rade samo sa životinjama već imaju mnoštvo zaduženja. Između ostalog, dok građevinska tvrtka gradi nastambu za bjeloglave supove, sami timaritelji grade akvarije za kornjače i bliži im se rok za otvorenje. Programi za razmnožavanje nešto je čime se ponose jer tako su zoološki vrtovi uspjeli vratiti životinje koje su nestale ondje gdje pripadaju - u prirodu, poput europskog bizona.

Provjereno: Iskustvo koje rijetki mogu doživjeti - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Osim timaritelja u zoološkom vrtu rade i edukatori. Oni su ti koji šire svijest o tome koje sve bogatstvo imamo i kako životinje i prirodu treba poštovati. Zoološki vrt ima i svoju ambulantu - oni su i liječnici i kirurzi, ali i stomatolozi.

Kod nekih životinja timaritelji ne ulaze u nastambu jer su izrazito opasne i teže do 1000 kilograma. Nema ulaza ni kod zebri, lavova, medvjeda, divovskog mravojeda i mnogih drugih. No, mravojedica Ariela zaljubila se, izgleda, u snimatelja Provjerenog Nove TV. Kako je to izgledalo i kojoj se životinji ne mogu pokvariti zubi jer im rastu cijeli život, pogledajte u prilogu reporterke Provjerenog Eme Branice.