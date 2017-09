Nastavlja se stabilno, suho i većim dijelom sunčano vrijeme. Sa suncem ćemo ući i u novi mjesec, a iza sebe ostaviti rujan, koji ovako na kraju možda i jest sunčan, ali ukupno gledajući to baš i nije bio.

Gotovo upola manje sunca bilo je u Zagrebu nego je to uobičajeno, dok je južnije, na moru situacija ipak nešto bolja, no svejedno, dvadesetak posto manje sunca nego bismo to inače u rujnu očekivali.

Suprotno tome, oborine je bilo više, ponegdje i mnogo više, no o kiši i poplavama dosta smo se naslušali pa o tome više nećemo. Možda nas listopad i bablje ljeto ugodno iznenade.

Vrijeme će ovog vikenda biti pod utjecajem polja povišenog tlaka, atmosfera je stabilna, a biometeorološke prilike povoljne. Svi bi se trebali osjećati dobro.

Temperature oko 20 stupnjeva

Novo jutro većim dijelom sunčano, jedino u kopnenom području mjestimice uz maglu. Može se reći da će biti i dosta hladno, zapravo nešto hladnije nego u petak, temperatura će se u unutrašnjosti spustiti na svega 5 ili 6 stupnjeva. Na Jadranu malo bolje, svakako toplije nego na kontinentu, tu će biti od 13 do 18. Uz to, puhat će slaba ili umjerena, a podno Velebita i jaka bura.

Magla ili niski oblaci, na kontinentu se mogu zadržati i dio subotnjeg prijepodneva, a zatim bi trebalo biti sunčano. Ili barem većim dijelom. Danju će biti i toplo, očekuje se 20-ak stupnjeva.

I u Slavoniji poslijepodne ugodnije i toplije uz dosta sunca i temperaturu većinom oko 20 stupnjeva. Ovdje će od sredine dana povremeno biti umjerenog istočnog vjetra.

U gorju i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Na moru uz umjerenu, podno Velebita i jaku buru. Pomalo će umanjivati osjet topline, no mjerit će se 23 ili 24 stupnja pa sve skupa na moru i neće biti hladno. U gorju ipak svježije, oko 17.

I Dalmaciju u subotu očekuje sunčano vrijeme. Puhat će slaba i umjerena bura, ali bit će toplo. Temperatura ovdje može porasti i do 25 stupnjeva. Poslijepodne ponegdje zapadnjak i sjeverozapadnjak. Tko voli more, za vikend može i na plažu. Temperatura mora je otprilike oko 22 stupnja. Malo hladnije je na sjevernom dijelu, a malo toplije, malo, 23, je na jugu.

Naoblačenje stiže u utorak

Pretežno sunčano pratit će nas i idućih nekoliko dana, sve do utorka kad se sa zapada očekuje postupno naoblačenje, a zatim ponegdje i kiša. Noću će biti hladnije, jednoznamenkasto,a danju ugodno, 20-ak stupnjeva. U nedjelju je još moguća magla.

I na Jadranu će biti sunčano do utorka, kad stižu oblaci, pri čemu se na sjevernom dijelu povremeno očekuje kiša. U početku bura i sjeverozapadnjak, potom u utorak jugozapadni vjetar. Temperatura se na moru neće znatnije mijenjati, ostaje ugodno toplo.

Pred nama je sunčan vikend: danju će biti toplo, no noću i ujutro, ponegdje uz maglu dosta hladnije.

