Stabilne su vremenske prilike u velikom dijelu Europe. Zavladala je prostrana i jaka anticiklona nad istočnim i sjevernim dijelom kontinenta, dok je s druge strane, ciklona u Sredozemlju potpuno oslabjela. U takvim uvjetima imat ćemo puno sunca, vedro nebo, ali i nisku temperaturu zraka te još malo vjetra…

U utorak će od ranog jutra u cijeloj Hrvatskoj biti sunčano, pa i vedro. Malo oblaka moguće je samo u Gorskom kotaru. Zrak je suh, i još ima malo vjetra, tako da maglu ne očekujemo. Na obali će još puhati bura - malo slabija nego u srijedu, ali još uvijek umjereno do jako, pod Velebitom s olujnim udarima. Jutro će biti prilično hladno, kao i obično kad se zimi razvedri. Minimalna temperatura na kopnu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije bit će između -10 i -5, a na obali od -1 do 3.

I drugi dio dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj bit će sunčan, samo uz malo oblaka. Poslijepodne će zapuhati slab jugoistočni vjetar, i pri tome će temperatura biti za nijansu viša nego u srijedu – oko četIri Celzijeva stupnja.

U sunčanom danu, s malo oblaka, moći će užIvati i stanovnici Slavonije, Baranje i Srijema. I ovdje će poslijepodne biti malo slabog vjetra. Puhat će s istoka i jugoistoka, a temperatura će rasti do najviše 3, 4 stupnja.

U Istri i Primorju bit će sunčano i vedro tijekom cijeloga dana, a u Gorskom kotaru i Lici sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Bura će sredinom dana slabjeti, pa će poslijepodne i navečer puhati samo slabo do umjereno. Maksimalna temperatura na obali će biti oko 7 stupnjeva, u Gorskom kotaru -1, a u Lici oko 2.

Nebo bez oblaka, uz obilje sunca, bit će i nad Dalmacijom. Bura će poslijepodne puhati samo slabo, a temperatura će u najtoplijem dijelu dana, na obali biti između 8 i 11 Celzijevih stupnjeva, a u unutrašnjosti malo hladnije, oko 6.

Tri dana kopno



I druga polovina tjedna na kopnu će biti sunčana, uz hladna jutra. Ipak, postupno će biti manje hladno, a danju i sve toplije. Osobito će se to Osjetiti u petak i subotu kad će temperatura ponovno porasti na vrijednosti iznad 5 Celzijevih stupnjeva.

Tri dana more

Puno sunca i vedrine bit će i na obali, sve do kraja tjedna. Bura će gotovo potpuno Oslabjeti, a u subotu će prolazno zapuhati slabo jugo. Jutra ostaju hladna, uz temperaturu 1 do 5 Celzijeva stupnja, a danju od 11 do 14.

Sunčani dani su pred nama, bez kiše i snijega. No, jutra će i dalje biti vrlo hladna, osobito u srijedu i četvrtak. Dani ipak postupno topliji, a najviše ćemo to osjetiti za vikend. Na moru će ugodnijem i toplijem osjetu pridonijeti i slabljenje bure.

