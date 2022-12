U Iranu je pogubljen prvi čovjek osuđen na smrt zbog sudjelovanja u prosvjedima koji potresaju zemlju.

Iran je objavio da je izvršana prva egzekucija prosvjednika uhićenog tijekom prosvjeda u toj zemlji. Mohsen Shekari obješen je u četvrtak ujutro, nakon što ga je Revolucionarni sud proglasio krivim zbog neprijateljstva protiv Boga.

Državni mediji su objavili da je Shekari optužen kao izgrednik koji je blokirao glavnu teheransku ulicu 25. rujna te da je nožem ranio pripadnika paramilicije Basidž, javlja BBC.

Međutim, aktivist za ljudska prava tvrdi da je Shekari osuđen nakon pokaznog sudskog procesa bez ikakvog zakonskog postupka.

