O proračunu, navodnim sukobima HNS-a i HDZ-a, radu Predsjednice, stanju u Gradskoj skupštini u videointervjuu za DNEVNIK.hr govorila je predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš.

Nakon što je Sabor usvojio proračun za iduću godinu, pokazalo se da je vladajuća koalicija stabilna. ''Kad formirate koaliciju pod uvjetima trgovine i ucjenjivanja, nema stabilnije koalicije'', komentirala je Anka Mrak-Taritaš. Smatra da je HNS-ova prijetnja da će napustiti koaliciju, ako se ne donese zakon o udžbenicima, igrokaz.

Za sličan sukob zbog zakona o udomiteljstvu rekla je da je to kvazisukob, a upozorava da se takve stvari uvijek lome na najslabijima, ovaj put na djeci. ''Dosad je samo jedan istospolni par predao zahtjev za udomljavanje djece, što se sad bojimo da će ih biti tri? Bojimo se da će djeca imati priliku za normalno djetinjstvo?'' ironično se zapitala. Dodala je da se radi o licemjerju jer gej samac može udomiti, a gej par ne smije.

''To je znatno veći problem. Gospodin Plenković nastoji pomiriti sve interese, imao je velikih problema kad je bila Istanbulska konvencija, pa sad pokušava pomiriti to ekstremno desno krilo jer za ovaj zakon ne treba 76 ruku. Procijenio je da će to proći.'', rekla je Mrak-Taritaš. Podsjetila je ipak da iskustvo pokazuje da se ne možeš dopasti svima.

Intervju Lane Ružičić i Anke Mrak-Taritaš (Foto: Anamaria Batur)

''Predsjednica ima želju preuzeti HDZ i Vladu''

''Tresla se brda, rodio se miš'', tako je komentirala odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da su Martina Dalić i Zdravko Marić povrijedili načela obnašanja javne dužnosti, ali smatra da je to samo alibi jer ih nisu kaznili u prvom pokušaju.

Za napade Predsjednice na Vladu rekla je da ju ne čude. ''Naša Predsjednica otkad je zaršena inauguracija krenula je u vrlo žestoku predizbornu kampanju za sljedeći mandat, da bude najpopularnija političarka i također se dodvorava desnici'', rekla je. Dodala je da Kolinda Grabar-Kitarović stalno ulazi u prostor izvršne vlasti, što nisu njezine ovlasti, kako bi ostavila dojam da bi sve bilo bolje kad bi ona bila na tom mjestu. ''Previše ulazi u posao premijera, pa se može iščitati njezina želja za preuzimanje HDZ-a i Vlade'', rekla je šefica Glasa.

Zalaže se da se šef države bira u Saboru

''Između ta dva brežuljka, Pantovčaka i Banskih dvora, ponor je koji se prije mogao premostiti, ali sad ne može. Po govoru tijela vidi se kad Predsjednica i premijer stoje jedno pokraj drugog, samo je pitanje trenutka kada će si okrenuti leđa. To zemlja i građani nisu zaslužili. Oni moraju pristojno razgovarati, a bojim se da oni više pristojno ne razgovaraju'', rekla je Anka Mrak-Taritaš.

Nije htjela prognozirati hoće li HDZ, unatoč svemu, podržati kandidaturu Kolinde Grabar-Kitarović za drugi mandat. ''Koji je to ona trag ostavila?'' zapitala se. Ipak se sjetila nečeg po čemu će pamtiti Predsjednicu. ''Istrčavanje na nogometni teren, fotografije u dresu, da se zajedno s Modrićevom mamom i tatom javlja na dodjelu nagrade, potpuna estradizacija institucije'', rekla je i naglasila da se zalaže da se šef države bira u Saboru.

''Imam malo grč u želucu i već strah kad bilo tko dobiva neku nagradu da će Predsjednica istrčati. Pa sjetite se kad je istračala na pozornicu HNK-a i uzela buket cvijeća koji nije bio njoj namijenjen. To nije predsjednica kakvu bih htjela zemlji u kojoj živim'', jasna je Mrak-Taritaš.

Mrak-Taritaš uvjerena da zagrebački proračun neće proći

Na pitanje bi li se ona upustila u utrku za Pantovčak rekla je da bi odgovor bio ne, ali da je u politici naučila da treba pustiti odškrinuta vrata. O opciji da kandidat bude Zoran Milanović rekla je tek da bi voljela da Amsterdamska koalicija ima zajedničkog kandidata koji će moći pobijediti.

Ta će koalicija, u koju u subotu i formalno ulazi HSS, izaći zajedno na izbore za Europski parlament. Rekla je da još pregovaraju s HSU-om i PGS-om.

Osvrnula se i na prekid partnerstva Milana Bandića i Zlatka Hasanbegovića u Zagrebu. ''To je bio brak iz interesa, pa je logično da pukne. Neovisni za Hrvatsku ostvarili su svoj program, a to je promjena imena Trga maršala Tita'', rekla je.

''Gospodin Bandić u bivšim sazivima Gradske skupštine u godinu i pol mandata već bi imao 30-ak ruku i ne bi imao brige koje sad ima. Sad ima 23 ruke, a treba 26. Zastupnici imaju svoje karijere, ime i prezime, i moram vjerovati da neće pokleknuti zbog jednog klika na proračun jer drugo jutro moraju ustati i pogledati se u oči, objasniti to svojim prijateljima, rodbini, susjedima... Duboko vjerujem da proračun Bandić Milana neće proći. Proračun je napravljen kao da su se igrala mala djeca, a igraju se s 10 milijardi'', uvjerena je. Zapitala se koje je to cvijeće ili bombonijera koja bi preokrenula stav nekog zastupnika koji je najavio da neće podržati proračun.

Za kraj razgovora, ali i na kraju godine, komentirala je što nam donosi 2019. godina.

Lana Ružičić dugogodišnja je politička novinarka i urednica. Uređivala je i vodila niz emisija i intervjua s hrvatskim političarima, predsjednicima države, Vlade, Sabora... Za DNEVNIK.hr prati politička zbivanja u zemlji, a u videointervjuima razgovara s glavnim akterima na političkoj i društvenoj sceni.