Ponovno je otkazan Međunarodni sajam knjiga Interliber koji se trebao održati krajem rujna i početkom listopada. Iz Zagrebačkog velesajma poručuju da se traži novi termin.

Međunarodni sajam knjiga Interliber, najveća hrvatska književna manifestacija i jedan od najposjećenijih sajmova na Zagrebačkom veselajmu, koji se obično održava početkom ili polovicom studenoga, prošle godine je otkazan, prvi put od 1977. godine, i to zbog pandemije koronavirusa.



Ljubitelji knjiga s velikim su nestrpljenjem iščekivali novo izdanje u ovoj 2021. koju je Vlada Republike Hrvatske proglasila Godinom čitanja, no opet stižu vijesti o novom otkazivanju, i to nakon što je već ranije otkazan i Mediteranski festival knjige, koji je početkom rujna trebao biti održan u Splitu.

Novi termin Interlibera u Zagrebu bio je zakazan ove godine za početak proljeća, no zbog epidemioloških mjera opet je otkazan i prebačen za jesen te je umjesto od 23. do 28. ožujka trebao biti održan od 28. rujna do 3. listopada.



Međutim, u ponedjeljak je stigla nova obavijest da je opet došlo do odgode, naime, kako je na Facebooku objavio Zagrebački velesajam: ''43. međunarodni sajam knjiga Interliber održat će se u novom terminu 2021. godine kojeg ćemo uskoro objaviti. Na sastancima s nadležnim institucijama naišli smo na razumijevanje oko usklađivanja novog termina i epidemioloških mjera pod kojima će se Interliber održati''.

Ranije je već otkazan peti Mediteranski festival knjige (MFK) koji se ove godine, kao i lani, umjesto u svibanjskom terminu trebao održati početkom rujna u Splitu, no do otkazivanja je došlo zbog odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (RH) o zabrani održavanja sajmova u zatvorenom prostoru.