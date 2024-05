Plenković komentirao odnos s DP-om i Pupovca, a onda opleo po Milanoviću: "Sakrio se da ljudi zaborave"

Predsjednik HZD-a i premijer Andrej Plenković u subotu je bio na otvorenju hotela u Varaždinskim Toplicama, a potom i na otvorenju 13. izložbe bučinih ulja Hrvatske i 6. Međunarodne izložbe bučinih ulja Alpe - Adria. Svoj posjet ovom dijelu države nastavio je u Varaždinu gdje sudjeluje na predstavjanjima kandidata njegove stranke za EU izbore.

Iz Varaždinske županije Plenković je poručio kako nema nikakvih trzavica u odnosima HDZ-a i Domovinskog pokreta, a osvrnuo se i na navode da bi Milorad Pupovac mogao biti na čelu Odbora za ljudska prava i prava manjina, s čime se DP ne slaže.

"Naša parlamentarna većina je stabilna i funkcionira odlično. Imali smo dvije sjednice Vlade. Novi ministar gospodarstva Šušnjar jučer je bio u Bruxellesu na svojoj premijeri. Tamo je zastupao Hrvatsku. Mislim da se odmah prikopčao bez ikakvih problema. Predložili smo i prve zakone, većina funkcionira normalno", rekao je.

Plenković je dodao i da se nitko nije zainteresirao za glasovanja za odbore na kojima će biti ljudi iz redova oporbe, pa za kraj poručio: "Nema nikakvih trzavica. Prvo smo imali jednu kampanju s kršiteljem Ustava i oni moraju politički odgovarati u oporbi, onda smo imali jednu tragi-komediju gdje su teško poraženi gubitnici pokušali formirati većinu pa su i tu izgubili. Imaju dva teška politička poraza. Znamo koliko je važna politička stabilnost i nju ćemo očuvati".

Dodao je i da je odluka hoće li podržati Pupovca na parlamentu te da se on u nju "ne miješa".

U nastavku je komentirao predsjednika Republike Zorana Milanovića kojeg naziva ''kršiteljem Ustava''. Kad je riječ o izboru veleposlanika, rekao je premijer, on je za dogovor, a Milanović je taj koji ga ne poštuje. Dodao je i da njega predsjednik nije pitao za mišljenje kada je Hrvatska trebala izražavati stajališta po pitanju Ukrajine ili Izraela.

"Sakrio se sada ne bi li ljudi zaboravili kakvu je sramotu nanio instituciji predsjednika Republike Hrvatske", dodao je.

SDP-ovcima je poručio da im želi ozdravljenje stranke.

"Bilo bi dobro da su to napravili odmah. Da im na glavni odbor dođe predsjednik i kaže da je kandidat za premijera i govori hoću-neću dati ostavku, to su vrtićke fore. Bernardić je bar frajerski dao ostavku i meni se on više sviđa od ovih koji su ga naslijedili, prvo raskoliti stranku i otjerati ljude, pa nisu ljudi baš takvi da to ne vide", zaključio je.