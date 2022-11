Inicijativa za Jakuševec u četvrtak ujutro, uoči sjednice Gradske skupštine Zagreba, iznosi svoje zahtjeve zbog nezadovoljstva neugodnim mirisima koji se šire tim dijelom grada.

Inicijativa za Jakuševec objavljuje svoje zahtjeve povezane uz deponij na Jakuševcu. "Zbog nas, i naše djece, deponij Prudinec-Jakuševec mora biti zatvoren što prije!", navode.

Građani su nezadovoljni time što se posljednjih dva mjeseca širi nesnosan smrad na odlagalištu. Biootpad se vozi na vrh odlagališta i ostavlja se preko noći bez da se zatrpa zemljom, kazala je Renata Bedeković iz Udruge Eko tišina.

"Radnici od pola pet ujutro idu to razgrtati, do jedan ili dva sata popodne je nesnosan smrad. Peče vas za grlo, ide na povraćanje, to više ne možemo trpjeti", dodaje.

"Vrijeme je da se prestane s tim"

Josip Pavlović iz Udruge Ekologija grada rekao je da je došlo do potpunog raspada sistema što se tiče gospodarenja otpadom u Zagrebu.

"Vidimo u što se grad pretvara, samo se mijenjaju količine i frakcije otpada koje pretrpavaju zagrebačke ulice. Cirkus s ovim sustavom koji je, na kraju krajeva, od 1. listopada i nezakonit. Vrijeme je da se prestane s tim", rekao je.

"Smrad koji se posljednjih tjedana širi dijelom Zagreba alarmira da je situacija eskalirala. Tražimo da Grad gospodari otpadom i postupa u skladu s mogućnostima", dodao je Pavlović.

"Zdravlje nema cijenu"

Miljenka Ćurković, bivša zastupnica u Gradu, kazala je da nema oporabe biootpada koji ne bi smio ići na kompostanu.

"Zbog čega gradska vlast nije oporabiteljima dala niti kilogram biootpada? Trpa se sve na jakuševečko brdo ili na kompostanu koja bi trebala biti samo za zeleni otpad. Tamo se baca kuhinjski otpad koji bi trebalo dati oporabiteljima za postrojenje za proizvodnju plina. Nama treba energana. Energana nije spalionica", dodala je.

"Novska je skupo i nije dobro rješenje", poručila je Ćurković. "Zdravlje nema cijenu, ako se na nečemu mora štedjeti, onda se treba razmisliti na čemu će se štediti", istaknula je i dodala da rješenje postoji, no u njega treba uključiti struku.

"Gradonačelnik se hvali kako je povećano odvajanje, no mi nemamo sortirnicu", rekla je.

"U vrijeme dok je Milan Bandić bio živ, na Jakuševcu je bilo osjetno više životinja, tako i svinja na Jakuševcu. Ako sad cijeli ovaj dio grada smrdi, a smrdi trećina grada, višestruko gore nego tada, nema logike da sada smrde samo svinje kako to govori gradonačelnik", kazala je Ćurković.

Čeka da počne cvasti cvijeće

Nataša Spevec jedna je od stanovnica Jakuševca. Navodi da s obitelji tamo živi od 2000. godine.

"Zajedno sa susjedima dijelim patnju sve ove godine i čekam da na Jakuševcu počne cvasti cvijeće. Nisam u udruzi niti stranci. Pitam se je li dosta?", rekla je.

"Ne zanimaju nas više načini, demagogije, nikakva ispitivanja koja nam se obećavaju već godinama unazad, nego stvarno želimo da konačno prestane teror, ne samo nad Jakuševčanima, nego i svim stanovnicima Novog Zagreba istok i šire", poručila je.

Objavili svoje zahtjeve

Traže trenutačno zatvaranje Mjesnog odbora Jakuševec jer, kako navode, djeluje suprotno interesima građana.

"Ne organiziraju se tribine, nema komunikacije, nema postupanja; ignoriraju se svi prijedlozi građana Jakuševca koji su išli prema Mjesnom odboru", napisali su.

"Trenutačan prestanak rada otvorenog kompostišta unutar Deponija Jakuševec te prestanak dovoza biootpada i nezakonitog odlaganja istog na deponij. Odvoz novonastalog biootpada nakon zatvaranja prepustiti privatnom oporabitelju s kojim je potpisan ugovor, do trenutka otvaranja postrojenja za zatvoreno kompostiranje", dodaju.

"Trenutačan prestanak rada drobilice za građevinski otpad unutar deponija i prestanak s radom drobilica za glomazni otpad na novoproširenom prostoru za skladištenje i obradu glomaznog otpada u Tišinskoj 71. Izmještanje stacionarne drobilice građevinskog otpada na lokaciju ZC u Rakitju, a mobilnih na lokaciju starog kamenoloma Podsused. Korištenje zaštitne ograde i psrinklera prilikom rada drobilica (na novim lokacijama) kako bi se smanjio utjecaj na okoliš. Izrada studije utjecaja na okoliš za navedene lokacije", zahtijevaju.

Inicijativa za Jakuševec traži i određivanje točnog datuma zatvaranja deponija Jakuševec. U Inicijativi su građani, klubovi i udruge - Ekologija grada, Udruga za zaštitu okoliša Jakuševec, Eko Tišina, Udruga žena Jakuševec, DVD Jakuševec, NK Sava-Jakuševec, Inicijativa za bolji Novi Zagreb, Udruga građana Travno i druge.