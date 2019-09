Inicijativa Branitelja Grada Petrinje u srijedu će DORH-u predati kaznenu prijavu protiv Milorada Pupovca.

Petrinjski branitelji u srijedu će protiv predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca podnijeti kaznenu prijavu u DORH-u. Kažu da je Pupovac, nakon napada na pripadnike srpske nacionalne manjine u Uzdolju i Đevrskama, svojim medijskim istupima ''grubo povrijedio ugled Republike Hrvatske na način da je javno izvrgnuo ruglu i grubo omalovažio Republiku Hrvatsku i njezine branitelje''.

Prijetnje Miloradu Pupovcu osvanule na ulazu u njegovo rodno selo: ''Velikosrpski luđak terorizira Hrvatsku''

To se odnosi na izjave u kojima je Milorad Pupovac Hrvatsku usporedio s NDH te kazao da je Hrvatska faktor nestabilnosti ''jer se u njoj promovira nesnošljivost prema drugim narodima i pokušava rehabilitirati ustaštvo, u čemu, kako tvrdi, važnu ulogu imaju pojedini pripadnici Katoličke crkve, neke političke stranke i braniteljske udruge''.

HVIDR-a o Pupovcu: "Ili isprika ili raskid koalicije, prešao je svaku mjeru"

Branitelji su u priopćenju istaknuli i da smatraju da je Državno odvjetništvo zbog tih izjava već trebalo pokrenuti kazneni postupak protiv Pupovca. ''Stoga predlažemo i tražimo da državno odvjetništvo poduzme sve zakonom predviđene radnje i protiv Milorada Pupovca pred nadležnim sudom pokrene kazneni postupak kako bi osumnjičenik bio proglašen krivim i kažnjen po zakonu, a nama nadoknađena materijalna i nematerijalna šteta u iznosu od 3.000.000 kuna'', stoji u priopćenju Inicijative Branitelja Grada Petrinje.

Tužbu najavio i ratni veteran

Tužbu protiv Milorada Pupovca zbog ranije spomenutih izjava već je najavio i hrvatski ratni veteran Stjepan Sertić. Od Pupovca će na Općinskom sudu u Vinkovcima tražiti 50.000 kuna zbog nanošenja duševne boli.

''Udara jedno te isto, udara takvu bjesnoću, takve laži da on govori. On vrijeđa sve hrvatsko. On je sve branitelje stavio u koš s ustašama. On je stavio sve građane Hrvatske u koš s ustašama. To je horor, to je takav govor mržnje. To više nije ono moja osobnost što je povrijeđena, što ne spavam, što sam uznemiren, usplahiren. On je uvrijedio cijeli hrvatski narod'', rekao je Sertić.