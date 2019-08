Zbog Milorada Pupovca je i u Vinkovcima burno. Hrvatski ratni veteran Stjepan Sertić na Općinskom sudu u Vinkovcima tužio je predsjednika SDSS-a.

Stjepan Sertić je istaknuo da mu smeta što Milorad Pupovac iznosi neistine navodeći da je Hrvatska faktor nestabilnosti na području jugoistoka Europe te što suverenu Hrvatsku uspoređuje s NDH. Od Pupovca traži 50 tisuća kuna zbog nanošenja duševne boli.

''Udara jedno te isto, udara takvu bjesnoću, takve laži da on govori. On vrijeđa sve hrvatsko. On je sve branitelje stavio u koš s ustašama. On je stavio sve građane Hrvatske u koš s ustašama. To je horor, to je takav govor mržnje. To više nije ono moja osobnost što je povrijeđena, što ne spavam, što sam uznemiren, usplahiren. On je uvrijedio cijeli hrvatski narod'', rekao je Sertić.

