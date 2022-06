Na pitanje kako uz što manje troškove ostvariti što veći profit odgovora prodaja. Zadržavanje postojećih kupaca, pronalazak novih te pomoć osoblju prodajne su funkcije.

Je li zaista točno da se velika većina ljudi informira prije kupnje, šteti li pretjerana ljubaznost te jesu li trgovci pomalo i psiholozi donosi prodajni stručnjak Bojan Kovačević.

Tko god nešto prodaje može se baviti prodajom.

"Sjetite se svoje zadnje kupovine i kada ste s ciljem išli nešto sebi kupiti. Došli ste u određenu trgovinu, a netko je bio prenapadan i u tom trenutku odustajete. Dogodilo se nekada da ste došli bez ikakvog cilja, ali ste ipak nešto kupili jer vam se svidjelo pristup trgovca i jednostavno vas je pridobio šarmom, ljubaznošću i ležernošću te ste vi kupili iako niste mislili. To je zapravo odgovor da ne mogu", pojašnjava prodajni stručnjak Bojan Kovačević.

Za prodaju je potrebno biti i psiholog.

"Definitivno. Pogotovo u zadnje vrijeme. Mnogi to ističu jer je danas izuzetno važno slušati svoje kupce, smanjiti obim priče i potpuno razumjeti potrebe svojih kupaca."

Prodaja je onoliko uspješna koliko je donijela zarade.

"Slažem se s tim. Jednostavno, ako brojite broj prodaja usluge ili određenih artikala na kraju se godine možete dosta zeznuti s tim brojkama. Na kraju godine kada izračunate vidjet ćete u jednom trenutku da ste stvorili određeni trošak. Ako ne usmjeravate svoju prodaju na zaradu, odnosno, prihode izgubit ćete ono što želite, a to je krajnja dobit."

Kupci se sami informiraju

"Slažem se i s tim. Zašto? Zato što i samo vidite moć interneta u današnje vrijeme. Podatak govori da se čak 81 posto kupaca informira prije nego što ode u kupovinu."

Prodaja je prodaja – bez obzira radi li se o uslugama ili dobrima.

"Slažem se. Jednom kada savladate prodajni proces i kada razumijete koje korake trebate odraditi, bez obzira na to što prodajete u budućnosti, je li to usluga ili određeni proizvod bit ćete uspješni u tome."

Uspješan prodavač se rađa, on se ne postaje.

"Ne bih se složio s tim. Reći ću iz svog primjera. Ja sam introvertna osoba, ali sam zahvaljujući poslovima i ljudima koji su me naučili određenim procesima naučio sam kako se ponašati u određenom trenutku."

Na čak dvije trećine kupaca utječe ljubaznost osoblja pri kupnji.

"Slažem se u potpunosti. Vidite kako kupujete, kada vam se osoba svidi i kada je to ležeran pristup uz određenu dozu humora plus ljubaznost to je dobitna kombinacija."

Zlatno pravilo

"Trebate maksimalno istražiti potrebe svojih kupaca i maksimalno personalizirati maksimalno pristup jer se svaki kupac želi osjećati posebno."

