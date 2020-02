Antun Urbić Backo vlasnik je turističke atrakcije, a riječ je o muzeju vlakića Backo mini express. Za Informer je otkrio kada je zavolio vlakove i što ga je potaknulo da otvori ovaj zanimljivi muzej.

Što ste željeli biti kao mali i jeste li ovim ostvarili svoj dječački san?

Moj je tata kupio vlak kad sam imao tri godine i do šeste sam ga godine samo smio gledati. Kasnije sam se tek počeo igrati i to mi je definitivno bila glavna igračka u mojoj mladosti. To je bila jedina stvar koja se pokretala.

U moje vrijeme nije bilo autića koji su sami vozili, vlak je jedini sam vozio. Od onda je krenula ljubav prema maketarstvu, modelarstvu i svim tim dječačkim snovima.

Kako ste sve ovo izgradili i koliko je godina trebalo za to?

Devet godina se tu radi, od toga godinu dana je trebao za pripreme, za nacrt pruge, za izgraditi građevinske radove da napravimo rupu u podu i u zidovima. Osam godina se radi na maketi.

Jeste li bili sami u tome, koliko vas je sudjelovalo?

Ne. Krenuli smo četvorica. Bio je ti čisti hobi, dobrovoljno, bez ičega, a onda kada smo se otvorili za javnost i kada smo vidjeli da postoji jako velik interes za tim onda smo sve to legalizirali, napravili i počeli prodavati karte.

Od kud dolaze materijali?

Materijali dolaze iz Njemačke. Vlakovi i pruge se kupuju i kućice se kupuju koje su u dijelovima, a mi ih sami sastavljamo i unutra stavljamo rasvjetu jer kad padne noć onda po kućama vidite da se pali soba po soba i gasi.

Više od stotinu vlakića u stalnom postavu

Čime ste se bavili prije ovoga?

Pije toga radio sam na televiziji u računskom centru i onda sam sa suprugom i kompanjonom otvorio knjigovodstveni servis i to smo razvijali. Ja sam izašao iz toga, prepustio sinu i supruzi i sada se bavim samo ovim.

Koliko stalni postav ima vlakova?

Imamo 180 vlakova i 150 kompozicija na samoj maketi.

U kojem su omjeru izrađene makete?

1:87.

Koji su posjetitelji najzahtjevniji?

U svakom slučaju djeca. Oni bi stalno htjeli nekakve sudare i da se nešto događa. Stalno traže gdje koji vlak ide.

Tko je vaš uzor?

Maketa u Hamburgu koja je najveća. To je drugi svijet za nas, ali trudimo se uzimati ideje i od njih.

Posjetiteljima najzanimljivije - skijalište

Na što ste najponosniji?

Na skijalište i aute na indukcijsku struju.

Je li vam draža knjiga Vlak u snijegu ili Djevojka u vlaku?

Vlak u snijegu.

Vi imate sljemensku žičaru, Zagreb je nema. Kako to komentirate?

Kada smo je otvarali za prvi advent u kojem smo bili prisutni onda je bio i gradonačelnik Bandić tu i onda još zagrebačke žičare nije bilo u povoju. Mi smo je tu imali, ali očito ju je on tu vidio i krenuo je s izgradnjom.



Što je posjetiteljima najinteresantnije i koliko ima posjetitelja godišnje?

Najinteresantnije je skijalište, djeca koja hodaju i auti koji se kreću. Stalno pitanje je kako oni znaju da imaju crveno svijetlo i kako zapale žmigavac i te stvari. Najviše posjetitelja imamo negdje oko 15 tisuća godišnje. To od djece do odraslih, od 3 do 93 godine kako ja velim.

Jesu li dječji rođendani u muzejima dobra ideja?

Iz vašeg primjera, ali i općenito, jesu li muzeji unosan biznis?

Definitivno nisu. Kod nas je isto, preživljavamo jedva jedvice, najviše preko privatnog kapitala moje familije. Od ulaznica se pokrivamo troškove, ali daljnji razvoj definitivno ne.

Što mislite o tome da se u muzejima organiziraju dječji rođendani. Je li to popularizacija ili puka komercijalizacija?

To je definitivno komercijalizacija jer i drugi muzeji trebaju prihode i onda jedino takve stvari donose nekakav dodatni prihod.

Putujete li vi često vlakom?

Nažalost ne, Hrvatske željeznice… To predugo traje. Iskreno, najviše volim putovati autom.

Jesu li vaši vlakovi brži od ovih Hrvatskih željeznica?

Pa naši vlakovi nikad ne kasne. Oni su uvijek točni.

Putujete li inače puno?

Dosta putujem i to najviše u Njemačku baš zbog željeznica. Idem na sajmove barem četiri, pet puta godišnje.

Jeste li ikad bili zabrinuti za stanje svojih financija, odnosno, je li muzej ikad bio pred zatvaranje?

Bilo je. Dva puta smo bili pred gašenjem gdje je stvarno bilo kritično, međutim, onda smo išli malo smanjivati troškove i dečki su se sami odrekli svoje naknade tako da smo preživjeli tih mjesec, dva i onda opet krenuli dalje.

Kakvo je trenutno razdoblje?

Advent je glavni termin gdje je najviše posjetitelja i automatski i najveći prihod, a dalje se preživljava. Sad škole dolaze.

