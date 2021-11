Tri dečka i jedna dama mogle bi biti nečije igrače karte ili naslov kakvog zanimljivog filma, međutim, u našem su slučaju to protagonisti šeste epizode Startaj Hrvatska koji predstavljaju vrlo zanimljiv proizvod: ''Naš cilj je hrvatskom tržištu predstaviti novo piće koje je osvježavajuće i zdravo.'', rekao je jedan od njih.

Radi se o fermentiranom čaju naziva kombucha koji je blago gaziran, a pripravlja se prirodnom fermentacijom zelenog i crnog čaja uz dodatak kombucha kultura. Nije on novost, kaže nam EKIPA, poznat je od davnina najčešće u Australiji i Americi gdje se koristio, što mu je i dalje svojstvo, radi uravnoteženja probave i crijevne flore.

Ovaj veganski napitak koji ne sadrži konzervanse i sladila uz klasičan okus zelenog čaja, kojega krasi i BIO oznaka, dostupan je u okusima bazge, bobičastog voća te đumbir/kurkuma. No tko ga spravlja? Jedna vesela i šarolika ekipa!

Mario, Zdravko i Roko odmalena su prijatelji. Zajedno su išli u vrtić i školu, prošli prve ljubavi, tulume, izlaske, no onda je došlo vrijeme za uozbiljiti se. Po završetku studija Mario nije mogao pronaći posao u struci te se odlučio preseliti na Novi Zeland: ''Nažalost, u Hrvatskoj tada nisam imao drugih prilika.'', kaže Mario Likar.

Mario Likar (Foto: Nova TV)

Kako neprilika stvori i priliku tako je i Mario na Novom Zelandu upoznao Almiru koja je ondje radila kao medicinska sestra, ali i koja je uz dečke glavna ženska protagonistica epizode Startaj Hrvatska koju ste mogli gledati proteklu nedjelju. Dvoje stranaca brzo su se zbližili, a prijateljstvo je preraslo u ljubav, a kasnije i u posao.

Almira Tumpap rodom je s Filipina gdje je s obitelji spravljala kombuchu, ali radi sreće, a ne napitka, no bez obzira učinilo joj se zanimljivo ponuditi Maria njome. Njegova prva reakcija nije bila odobravajuća, no vremenom, ali i preseljenjem u Australiju sve mu se više svidjelo.

''Kada sam došao u Australiju vidio sam da je kombucha na svakom koraku. Svakodnevno, kada sam išao na posao sam je kupovao i jako mi se svidjela. Svidjelo mi se što je zdrava, ima malo šećera i osvježava'', objasnio je svoju promjenu Mario.

Kako im se svidjela tako su je svakodnevno počeli pripravljati, a Mario je došao do ideje: ''Bilo bi dobro da se krenemo baviti kombuchom. Hvala Bogu Almira je bila tu vjetar u leđa i rekla mi je da se bolje primim toga kako poslije ne bi kukao da mi je netko uzeo ideju.''

Mario, Roko, Zdravko i Almira poznato svjetsko piće proizvode u Zagrebu: ''Radimo non-stop, ali nije problem kad znamo zašto, a uz to je i dobra ekipa''

Mario ju je poslušao, a kako su za ovakav poslovni pothvat potrebni i partneri, odlučio je uključiti svoje stare prijatelje Zdravka i Roka. To je značilo i povratak u Hrvatsku. ''Nisam htio čuti za poslovnu ideju dok nisam dobio konkretne brojke, podatke – daj mi to. Ja sam FER-ovac zanimaju me samo činjenice'', prisjeća se Zdravko Džeba svoje odluke, no Mario i Almira dobro su se pripremili tako da je Zdravko lako pristao. Logičan slijed događaja bio je da im se i Roko Romić pridruži: ''Rekao sam i ja sam tu! Uz Josino lako ćemo, Džebino iskustvo, a i Almira je tu, mislim da će ta priča imati dobar kraj.''

Kako bi priča imala kraj potreban je početak, a to je ime – tako je službeno nastala EKIPA Kombucha. Ova vesela, ali dobro pripremljena četvorka prionula je poslu i počela stvarati čaroliju okusa. ''Mi smo u ovaj poslovni pothvat uložili sve naše novce, sve što smo imali, vjerujemo u ovaj posao i projekt, znamo da je velik rizik, ali moramo izgurati do kraja'', rekao je Mario, a Zdravko se nadovezao: ''Želimo da kada netko kaže ekipa da prvo pomisli na nas!''

EKIPA Kombucha dolazi u četiri okusa (Foto: Nova TV)

Kako bi se njihova entuzijastična ideja ostvarila bio im je potreban jak i stabilan partner kojeg su vidjeli u SPAR-u te su se odazvali na audiciju Startaj Hrvatska. Ondje su predstavili sebe, svoju priču i naravno proizvod. ''Želja nam je našim ljudima ponuditi zdravu opciju i mislim da nam tu Startaj Hrvatska može biti snažan partner'', bile su riječi Maria koje su, uz potencijal i motivaciju, cijelu EKIPU dovele do daljnjeg prolaza u natjecanje nakon čega je uslijedio audit sa SPAR-ovom kontrolom kvalitete.

Uzbuđeno, pomalo nervozno, ali i pažljivo EKIPA je slušala savjete i upute kako poboljšati proizvodni proces. ''Imamo toliko toga da ne znamo gdje da počnemo'', Rokova je rečenica koja najbolje opisuje kakav ih je posao čekao.

Nakon početne panike dogovorili su sastanak na kojem su dali zaduženja i naposljetku su uspjeli prikupiti sve potrebno. ''Velike je stvari teško napraviti sam, potrebna je ekipa da napravi EKIPU.'', Almira je lijepo objasnila.

Nakon dobro odrađenog posla došao je još jedan velik dan za EKIPU i njihov proizvod, sastanak u SPAR-u. Helmut Fenzl, predsjednik Uprave SPAR Hrvatska EKIPI je rekao kako su simpatični, ali da stoji činjenica kako nisu educirani za proizvodnju pića te da moraju biti svjesni nadmetanja s velikim igračima na tržištu. EKIPA ga je pomno, ali pomalo uplašeno pratila sve dok nije rekao: ''Imam vam priliku osobno reći da ste upali u projekt Startaj Hrvatska''. Nitko nije skrivao oduševljenje i sreću, a bila je i pokoja suza radosnica. Uz zahvalu poručili su: ''Svejedno moramo natrag na posao''.

SPAR je naručio 20 tisuća komada EKIPA Kombuche (Foto: Nova TV)

Nakon što su doznali da su postali dio Startaj Hrvatska EKIPA je trebala čuti svoju prvu narudžbu. U velikom skladištu dočekala ih je Žana Lovrić, direktorica nabave prehrane & NF1 SPAR Hrvatska. Najprije ih je upitala koliko proizvoda trebaju prodati kako bi u poslovanju bili na pozitivnoj nuli, a Zdravko je odgovorio oko četiri tisuće komada mjesečno. Tisućica više je od toga naručena, ali od svakog proizvoda! ''SPAR će naručiti pet tisuća komada Kombucha napitka od svake vrste.'', rekla je Lovrić, a Zdravko je odmah izračunao kako je to čak 20 tisuća!

Unatoč tome što su bili svjesni kako zbog količine posla neće imati ljeto kakvo su planirali i neće moći otići na more EKIPA Kombucha zahvalno i radosno prionula je poslu.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2021. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Hrvatske.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska po najvišim profesionalnim standardima.