Pronalazak adekvatne, kvalificirane i educirane radne snage težnja je svakog poslodavca, a ako u tome sami nisu uspješni obraćaju se headhunterima. Engleski je to i već ustaljen naziv za lovce na uspješan kadar. Doznajte koji je točno njihov posao, ali i koliko godišnje radnika promjeni tvrtku.

Telefonskim pozivom, putem društvenih mreža ili direktno, svoj posao u pristupanju i izvlačenju stručnog kadra s bogatim radnim iskustvom i visokim kvalifikacijama za rad obavljaju headhunteri, odnosno lovci na stručne kadrove.

"Tu su prisutne i poslovne društvene mreže koje svakodnevno koristimo. Znamo gdje se koji profili otprilike nalaze, koristimo i oglase kao nekakav vid marketinga i oglašavanja naših klijenata i pozicija i brendiranja njih kao poslodavca", rekao je tim povodom Matija Mirković, stariji konzultant za traženje i selekciju stručnog kadra.

Headhunteri pristupaju najboljim kadrovima koji u većini slučajeva ne traže novi posao, a mogu pristupiti i nekolicini kandidata za jednu funkciju. No često se događa da upravo budući poslodavac traži samo jednu određenu osobu.



"Najčešće se događa to da nas kontaktiraju poslodavci koji trebaju zaposliti u svojoj tvrtki profesionalce na specijalističkim ili visoko pozicioniranim radnim mjestima i za to traže profesionalce koji imaju određena znanja, vještine i iskustva u segmentu koji je tražen za radno mjesto koje je otvoreno kod poslodavca", ističe Nikolina Radić, generalni direktor u tvrtki za traženje i selekciju stručnog kadra.

Upravo kadru na takvoj poziciji veća plaća nije motiv za promjenu radnog mjesta, zato headhunteri s budućim poslodavcem moraju imati pripremljenu strategiju ponude, ali i potražnje.

"Zaposlenicima osim same plaće i kompenzacijskog paketa koji nudi poslodavac je jako važan i segment timskog rada odnosno odlične atmosfere u tvrtki. Poslodavcu je važno i da osoba koja će doći u njihovu tvrtku i postati član njihovog tima se dobro uklopi u tim i da njeguje iste vrijednosti kakve njeguje poslodavac. S time da naravno traže osobu koja će pridonijeti rastu i razvoju njihove tvrtke", dodala je Nikolina Radić za emisiju Informer.

"Potrebno je prije svega zaintrigirati osobu projektom, pozicijom, nekakvim karijernim putem, industrijom, čak imenom kompanije koja zapošljava i oglašava u tom smjeru. Kod nekoga nekakvi triggeri reagiraju i mi se trudimo pogoditi one prave, ali vrlo često posebno ako govorimo o IT industriji tu je potrebno kontaktirati jako puno ljudi da bi se došlo do onog pravog koji je aktivan", rekao je Mirković.

Zbog njegove ekspanzije i limitiranog broja kandidata IT je jedna od najtraženijih grana u kojima headhunteri trebaju pronaći stručan kadar, pa se ponekad priča i o uvoženju stranih kandidata koji bi došli raditi u Hrvatsku. Svjesni potražnje, kandidati često pregovaraju oko uvjeta rada, a upravo headhunteri u tim slučajevima imaju i ulogu zastupnika.

"Trudimo se ići nekako paralelno i kandidatima i svojim klijentima, naći neka zajednička očekivanja i naći se na sredini s jednima i drugima, a paralelno zadovoljiti potrebe te pozicije", dodao je Mirković.

Hrvatske headhuntere ne angažiraju samo veće i domaće kompanije, već i one inozemne koje potražuju hrvatsku radnu snagu.

"Često se radi o tome da traže zaposlenike za svoje firme negdje u Europi ili u svijetu. Međutim najčešće se to radi o radnim mjestima u segmentu zdravstva, hotelijerstva i slično", rekla je Nikolina Radić.

Uz spomenuti IT sektor i ugostiteljstvo najtraženiji su djelatnici u prodaji i financijama. Godišnje ovi lovci na stručne kadrove zaposle oko 300 ljudi.

