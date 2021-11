Suočavanje s raznim bolestima pobuđuje uz onu zdravstvenu i poduzetničku svijest. Upravo takav primjer gledateljima su u petoj epizodi projekta Startaj Hrvatska prezentirale Vesna Sirovina i njena kćer Ivana koje su proizvele EKO deterdžent za rublje i omekšivač brenda Melli Aromatica.

Ljubav prema prirodnoj kozmetici, ali i zdravstveno stanje člana obitelji pokrenulo je Vesnu Sirovinu da završi školu aromaterapije i okrene se proizvodnji. No za spravljanje istih bilo je potrebno naći prirodne sastojke koji nemaju štetan učinak na okoliš, kao niti na kožu.

"Priča s biljkama općenito seže još od mog djetinjstva. Nisam uspjela realizirati srednju školu kao i daljnje školovanje što sam željela. Upisala sam kako se ono kaže, ono što sam morala, to odradila i udala se. Iselili smo iz Hrvatske i nakon nekoliko godina rada u knjigovodstvu kao tajnica igrom slučaja dogodila se neka prekretnica u mom životu tako da sam se počela baviti onime što zapravo ja jesam i što volim", za Informer priča Vesna Sirovina, kandidatkinja projekta Startaj Hrvatska.

U lepezu svojih proizvoda Vesna Sirovina odlučila je uvrstiti dva potpuno nova proizvoda kakvih nedostaje na hrvatskom tržištu, a to su EKO deterdžent za rublje i omekšivač brenda Melli Aromatica. Pri realizaciji pomoć je dobila od kćerke Ivane koja zbog spleta životnih okolnosti živi na dvije adrese, onoj u Samoboru, ali i u Njemačkoj.

"Pošto sam igrom slučaja počela čitati deklaracije, jer ako proizvodite nešto onda vas zanimaju sastojci, ostala sam bez teksta na to čega sve ima u omekšivačima i onda smo krenuli u proizvodnju. Napravili smo prvi, nije ni što ličilo i malo po malo smo napravili jedan pristojan proizvod. Deterdžent je bilo lakše za napraviti pošto ja nisam te struke, ali to nam je stvarno išlo od ruke, međutim omekšivač je bio malo zahtjevniji. Kad smo vidjeli da u Hrvatskoj ima tako malo proizvođača koji proizvode hrvatske proizvode nije bilo dileme", kaže Vesna.

Ključnu ulogu je imao projekt Startaj Hrvatska

"Prvo ja nisam bila za to. Strah me bilo kako će to biti. Međutim kad smo se prijavili oni su nakon dvadeset dana nazvali i od tuda kreće naša priča. Drugo je bilo milijun pitanja kako, što, gdje, otkuda krenuti, jer mi nismo imali laboratorij uopće, znači sve su to bili počeci, tako da koliko smo bili sretni, toliko smo u glavi razmišljali hoćemo li stići jer ipak Spar je jedan ozbiljan i veliki partner. Nešto su nam povjerili i to jednostavno povjerenje nismo smjeli iznevjeriti."

No bilo je važno svojstvima privući kupce koji ovaj proizvod mogu pronaći na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina.

"Naš deterdžent i omekšivač ne sadrže parabene, ne sadrže sulfate, mikroplastike koja je izrazito opasna za naša mora i za naše ribe koje svako malo imamo prikazane na televiziji kako su se najele plastike i sličnoga. Imaju jedan fini baršunasti miris pamuka. Omekšivači nisu jedni vodenasti poput onih koje znamo kupiti u trgovinama pa ga izlijete ne znam koliko. To je jedna fina krema, pošto proizvodimo kozmetiku išli smo na tu soluciju da to bude vrlo kremozno, onako jedna fina tekstura."

Prve narudžbe, ali i prvi izazovi u masovnijoj proizvodnji

"Prvo kad smo došli tamo nismo znali što nas čeka, ne znate koliko će biti komada naručeno. Mislim koliko god da bude više je nego jučer. Kad je gospođa iz Spara rekla 4000 deterdženata i 2000 omekšivača mi smo se pogubili totalno."

Prihvaćanje ovog proizvoda od strane kupaca bilo bi od iznimnog značaja, a omogućio bi i povratak kćeri Ivane s obitelji u Hrvatsku.



"Ivana je otišla tamo pošto je dečko Josip iz Hrvatske, samo što je tamo rođen i odrastao, školu završio i fakultet, no oni se planiraju vratiti. Ovo bi bila definitivno jedna velika podloga za dalje."

Novu uspješnu poduzetničku priču pratite i dalje u emisiji 'Startaj Hrvatska' na Novoj Tv.

