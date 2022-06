Iako sve govori u prilog tome da ćemo sezonom oboriti rekorde i nema tko nas od svjetskih faca ne hvali na društvenim mrežama, veliki umovi Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije domislili su se organizirati prve međunarodne susrete influencera. Svega njih sedam ne živi u Lijepoj našoj, većina su domaći, ali samo za pet dana boravka i objava o ljepotama Dalmacije, platili su više od 208 tisuća kuna.

Prva stanica influencera bila je Ured splitsko-dalmatinskog župana.

"Ponekad je teško ljudima objasniti što rade influenceri, blogeri, you tuberi, misle da se oni samo zabavljaju i to prikazuju, ali ja znam koliko je teško takvo nešto raditi", kazala je pročelnica Matea Dorčić.

Šetali su influenceri biokovskim Skywalkom, večerali na kliškoj tvrđavi, obišli Brač i Hvar.

"Svi su gledali Game of Thrones i to sve, ali treba poticati te nove generacije, da kažu, želim ići na more, otići ću, u Split ili Dalmatinsku zagoru", ustvrdila je Ella Dvornik.

Uz Ellu Dvornik koju na društvenim mrežama prati gotovo 700 tisuća ljudi, i Gorana Jovića s 206 tisuća pratitelja, bilo je i onih s kudikamo manje followera, koje lajka od 10 do 30 tisuća ljudi. A iako se radilo o međunarodnom susretu, samo trećina njih nije bila iz Hrvatske.

"Cilj priče je da imamo više domaćih influencera, kako bi upravo oni promovirali lokacije poput Skywalka i da se povežu domaći i strani influenceri i zajedno rade marketing destinacije", objašnjava direktor turističke zajednice Joško Stella.

Pet dana radnog ljetovanja influencera platili su građani. Stella je potvrdio kako je projekt koštao 208.475 kuna, no ističe kako je vrijednost medijskih objava oko 6,7 milijuna kuna uz doseg od preko 27 milijuna ljudi. No, većinom je riječ o domaćim ljudima i medijima koji su izvještavali o samom druženju, ne i o destinaciji.

Influenceri iz Splita promovirali su Split, a video koji je na You tube-u nema ni dvjesto pregleda, dok se pod heštegom #CentralDalmatiapower na Instagramu krije tek sedamdesetak objava. Stručnjakinja za društvene mreže Barbara Slade Jagodić poručuje da nam je nejasan sam cilj kampanje.

"Ako nam cilj nije bilo privlačenje domaćih turista, tu je negdje nešto zapelo", tvrdi.

Istraživanja pak kažu, dodaje, da preko 40 posto milenijalaca putuje na osnovu onoga što vide na društvenim mrežama. Stoga, tvrdi, to je dobar put, ali treba odigrati pametno.

"Ne možeš napraviti nikakav utjecaj na Južnu Koreju s likom koji ima dvadeset tisuća followera, a nisam vidjela niti jednu njegovu objavu. Ali ako se želimo probit na nekakvo tržište, idemo tamo s gomilom ljudi, 15 dana, teškog impacta, da svi znaju o tome, da izlazi nam na uši", zaključila je.

Hrvatska turistička zajednica kaže, oni su projekt podržali kroz sudjelovanje svog predstavnika, i platili su troškove putovanja za influencerski par iz Poljske. No, i dalje ostaje nejasno po kojim kriterijima su birani baš ovi influenceri jer stručnjaci tvrde, prije nego ih se odabere, potrebna je analiza njihovog rada, kako bi i rezultat kampanje polučio dobre rezultate.

