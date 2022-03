Reakcija ruske influencerice na vijest o zabrani Instagrama u Rusiji izazvala je lavinu negativnih komentara i zgražanja.

Ruska influencerica i blogerica našla se na udaru kritika nakon što je objavila video i fotografije na kojima jeca u suzama zbog straha za svoj novac i zaradu, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin donio odluku o zabrani zapadnih društvenih mreža u Rusiji, dok traje invazija njegove zemlje na Ukrajinu.

Službena Moskva pokrenula je kazneni postupak protiv vlasnika Facebooka Mete, nazivajući je ekstremističkom organizacijom jer dopušta objave u kojima potiče smrt ruskih osvajača. Meta pak tvrdi da će više od 80 milijuna ruskih korisnika biti odsječeno od Instagrama, što dovodi u pitanje izvor prihoda tamošnjih influencera.

Jedna od njih obratila se svojim obožavateljima u videu koji je emitiran uživo na Telegramu: "Mislite li da je za mene, kao Instagram influencericu, ovo izvor prihoda? Za mene je to cijeli život, to je duša. To ono s čime se budim, zaspim, i tako je**** pet godina", izjavila je jecajući influencerica čiji točan identitet nije objavljen.

Dodala je i da je u prvoj fazi tuge zbog vijesti o zabrani Instagrama, no odmah se suočila s žestokim kritikama na internetu i optužena je da više brine o svojoj zaradi, a ne o tisućama mrtvih ljudi uključujući i njezine sunarodnjake.

"Njoj uopće nije stalo do tisuća mrtvih ljudi, uključujući i njezine sunarodnjake. Očito, njezina najveća briga trenutačno je to što neće moći objavljivati ​​slike hrane iz restorana", jedan je od komentara koji je osvanuo na platformi NEXTA kojoj je cilj razotkrivanje stvarnog života u Rusiji.

