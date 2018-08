Predsjednica Saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Saborska zastupnica Mosta Ines Strenja Linić zbog tragične smrti mladića u Zaprešiću koji nije dobio pravodobnu Hitnu medicinsku pomoć, zatražit će izvanredni stručni nadzor Hrvatske liječničke komore (HLK), a premijera Andreja Plenkovića pozvala je da smjeni ministra zdravstva Milana Kujundžića, priopćeno je u utorak iz Mosta.

"Pozivam premijera da ispuni svoju dužnost i smjeni ministra zbog nečinjenja i ignorancije u hrvatskom zdravstvu“, poručila je Ines Strenja Linić. Nečinjenje je, smatra, jedan od razloga zašto je mladić umro.

Strenja Linić podsjeća da je u proljeće 2016. godine napravljena reforma Hitne medicinske pomoći ali, rekla je, ministar zdravstva nije uzeo u razmatranje kvalitetan dokument koji je o tome sačinila skupina liječnika i medicinskih tehničar, "već ga je spremio u ladicu".

"Nevjerojatna je lakoća ignorancije koju vidimo sve ovo vrijeme otkada je ministar Kujundžić na čelu jednog od najznačajnijih Ministarstava i zato neću pozvati njega, već pozivam premijera da učini ono što je njegova dužnost; smijeniti ministra zbog svega onog što je već trebao učiniti u hrvatskom zdravstvu", piše u priopćenju Strenje Linić.

Smrt mladića na ulici posljedica je takvog funkcioniranja, ocijenila je i poručila da premijerov "umirujući ton ovaj put nije dovoljan da smiri građane koji su s pravom ogorčeni“.

Nužna izmjena Zakona o sestrinstvu

Objašnjavajući koji bi ciljevi reforme Hitne medicinske pomoći trebali biti, navela je među ostalim da je nužno izmijeniti Zakon o sestrinstvu kako bi se medicinskim sestrama dalo veća ovlaštenja za određene postupke.

To će, smatra, biti nužno s obzirom na deficit liječničke struke i odljev liječnika, koji bi, ističe, trebali prvenstveno biti na hitnim prijemima bolnica.

"Odmah po dovršetku toga dokumenta sazvali smo tematsku sjednicu u Hrvatskom saboru na ovu temu, no nažalost dolazi druga zdravstvena administracija i on odlazi u ladicu. Potom su uslijedile i tematske sjednice na temu odlaska liječnika, a potom i nedostatka medicinskih sestara, te potrebi rješavanja njihovog dvojnog statusa što je bilo direktno vezano i uz rješavanje pitanja hitne bolničke i izvanbolničke medicinske pomoći. Sve je ostalo bez odjeka zdravstvene administracije jer oni imaju svoju agendu. No, bez rješenja ljudskih resursa u Hrvatskoj, ne možemo pronaći rješenje za naše zdravstvo“, istaknula je Strenja Linić.

Naglasila odgovornost čelnih ljudi

Dodala je i kako treba naglasiti i odgovornost čelnih ljudi Zagrebačke županije za provođenje Hitne medicinske pomoći na svom području, koji od 2016. godine nisu zatražili povećanje broja T1 timova.

Među pitanjima koja, kako ističe, nisu našla prostora u prijedlogu novog zakona o zdravstvenoj zaštiti je i pitanje hitne helikopterske službe, pitanje pružanja medicinske skrbi u ruralnim područjima i na otocima, ukidanje obveznog staža za mlade liječnike.

"Odgovore na ova pitanja po svemu sudeći nećemo dočekati za ovog mandata, ali uporno ćemo ih tražiti“, zaključila je Strenja Linić. (Hina)