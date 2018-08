Zastupnica MOST-a Nezavisnih lista Ines Strenja Linić za Novu TV komentirala je sustav hrvatske hitne pomoći.

MOST-ova zastupnica Ines Strenja Linić ističe kako problem sustava hitne medicinske pomoći leži u tome da tim T2 nije ovlašen davati lijekove bez pristunosti liječnika.

"Prema onome što je bilo u medijima, na terenu je jedino u tom trenutku bila dostupna ekipa tima T2 koji, osim reanimacije, ne mogu primijeniti sve lijekove koje bi mogli, jer to znaju, ali im to prema sadašnjim pravilnicima nije dozvoljeno. To je ono što je problem. Dakle, problem je u dovoljnom broju osposobljenih ljudi koji mogu raditi po pravilima struke, a ne u tome je li u kolima bio liječnik ili ne", tvrdi Strenja Linić.

"Sustav je dobar, ali treba stalno nadograđivanje. On nije dovršen. Sustav je počeo 2009./2010. godine velikim zajmom Svjetske banke, uspostavio je timove T1 i T2, ali mi nismo dovršili konačnu priču, a to je specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u trajanju od jedne godine kojim bi omogućili da budu i u izvanbolničkoj hitnoj i bolničkoj hitnoj pomoći kompetentni odraditi cijeli postupak reanimacije s primjenom lijekova. To je ono što su oni tražili, to je pisalo u dokumentu koji je napisala reformska skupina za vrijeme ministra Nakića i koju smo prezentirali u Saboru na tematskoj sjednici", istaknula je.

Osposobljavanje tima za kompletnu reanimaciju

Ines Strenja Linić navodi kako je reforma hitne pomoći trebala završiti osposobljavanjem tima T2 da sami mogu primijeniti i reanimaciju i davati lijekove.

Ističe kako je apsolutno neophodno da se svaka kola hitne pomoći sastoje od tima koji "mogu učiniti kompletan reanimacijski postupak, a to znači umjetno disanje, masažu srca, primjenu defibrilatora i svih hitnih lijekova intraoseno, intravenski koje mogu spasiti život".

"Uvijek će se dogoditi, moguće je uvijek da se dogodi da istovremeno bude nekoliko reanimacija, nekoliko slučajeva gdje onaj koji je u prijavno-dojavnoj jedinici mora procijeniti gdje poslati i možda će uvijek biti moguće učiniti neku lošiju procjenu, mada u tom trenutku na terenu ne znate kakva je situacija", navodi MOST-ova zastupnica.

