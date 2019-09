Kako Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje, Ina želi krenuti u potragu za naftom i plinom na Dinaridima, što uključuje područje od Karlovačke preko Ličko-senjske do Splitsko-dalmatinske županije. Ličani naftašima već poručuju: ''Samo dođite, dobrodošli ste!''

Umjesto pustih polja i planina Ličani bi u svom kraju, ako treba, rado vidjeli i naftne i plinske bušotine.

Da ste u Americi i da otkriju naftu u vašem dvorištu, bili biste jako bogat čovjek. No u Hrvatskoj to nije slučaj jer su bogatstva ispod površine zemlje državno vlasništvo, pa će značajniju financijsku korist imati država i lokalna zajednica.

U Ceriću, slavonskoj općini Nuštar, kanadska je tvrtka nakon tri godine istraživanja u srpnju pronašla plin. ''Oko 60 ili 70 ljudi je svakodnevno odlazilo u trgovine, kafiće, i život je malo živnuo, za razliku od prijašnjih mjeseci kad nas svakodnevno napuštaju mlade obitelji. Nadam se da će kroz tu rudnu rentu, kad krene u isplatu, da ćemo živnuti još bolje'', kaže načelnik Općine Nuštar Hrvoje Drinovac.

Postojeće zalihe su pri kraju

Potraga za naftom i plinom traje u cijeloj središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. Osim Cerića, plin je otkriven i u mjestu Berak te Severovcima kod Đurđevca. Računica je da će ukupno oko 300 općina samo na ime istraživanja podijeliti više od 50 milijuna kuna. Uz to, državi pripada i dio otkrivene nafte ili plina. ''To znači za Hrvatsku prije svega da će naša energetska ovisnost biti manja. To je ono što i želimo'', kaže ministar energetike Tomislav Ćorić.

Hrvatska uvozi 60 posto plina i oko 80 posto nafte, a i preostale postojeće zalihe su pri kraju. ''Najvažnije su zalihe koje se nalaze u vlastitoj zemlji i jasno da će se, i to je dosta bitno naglasiti, očuvati ta grana naftnog rudarstva, što je dio znanja u spektru ukupnog hrvatskog znanja koje ne bismo smjeli izgubiti'', objašnjava naftni stručnjak Davor Štern.

Ako Vlada prihvati ponudu Ine, nakon slavonskih mogle bi živnuti i opustjele općine u brdskoj Hrvatskoj, zahvaljujući istraživanjima kakvih nije bilo posljednjih 25 godina.

