Pojavio se vaš lažni profil na društvenim mrežama ili želite ukloniti svoje osobne podatke? Doznajte kako možete "nestati" u virtualnom prostoru

Lažne profile na društvenim mrežama lako je napraviti. Dovoljno je znati ime i prezime osobe i imati njezinu fotografiju.

Ako se takvo što dogodilo vama - ne očajavajte. Postoji način da uklonite lažni profil ili osobne podatke iz internetske tražilice.

Prijava lažnog profila na Facebooku

Facebook ne dopušta otvaranje lažnih profila, no s obzirom na ogroman broj korisnika, nije čudo da se takvo nešto ipak događa.

Ako je netko kreirao lažni profil s vašim podacima, potrebno je kliknuti na ovu poveznicu: https://www.facebook.com/help/174210519303259.

Otvorit će se stranica na kojoj je potrebno pratiti navedene korake kako bi se prijavio lažni profil.

Ako imate vlastiti profil na Facebooku, pronađite profil osobe koja se predstavlja kao vi. Kada fa otvorite, na naslovnoj fotografiji, u donjem desnom kutu kliknite na tri točkice (...) i odaberite opciju "Zatražite pomoć ili prijavite sadržaj". Slijedite upute koje vam se pojave.

Ako nemate profil na društvenoj mreži, ispunite formular koji se nalazi na ovoj poveznici: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948. Slijedite upute kako biste uspješno prijavili lažni profil.

Za prijavu lažnog profila potrebno je priložiti skenirani osobni dokument s fotografijom kako bi se mogao utvrditi vaš identitet. U suprotnom se vaš zahtjev neće obrađivati.

Prijava lažnog profila na Instagramu

Instagram također ne dopušta otvaranje lažnih profila. Prijavljivanje lažnog profila nije podržano na hrvatskom jeziku.

Želite li prijaviti lažni profil, kliknite na ovu poveznicu: https://help.instagram.com/192435014247952. Tamo ćete naći upute.

Ako imate profil na Instagramu - potrebno je pronaći profil koji želite prijaviti, kliknuti na tri točkice u desnom kutu (...), odabrati Report (Prijavi), Report Account (Prijavi profil), It's pretending to be someone else (Pretvara se da je netko drugi), potom imate na izbor radi li se o lažnom profilu s vašim podacima, nekoga koga znate, poznate osobe ili tvrtke.

Ako nemate profil na Instagramu, a želite prijaviti profil otvoren na vaše ime, odaberite opciju "Ispunite ovaj obrazac" (Fill out this form).

I Instagram će, kao i Facebook, zahtijevati skenirani osobni identifikacijski dokument s fotografijom kako bi utvrdio vaš identitet, inače neće obrađivati vaš zahtjev.

Administrator te društvene mreže nakon poslanog zahtjeva kontaktirat će vas na e-mail koji ste naveli i obavijestiti o onome što je učinjeno.

Kako ukloniti video s YouTubea?

Možete zahtijevati uklanjanje videozapisa s YouTubea ako ga smatrate neprimjerenim. Ako već nemate korisničko ime, kreirajte ga. Logirajte se na http://www.youtube.com/.

Pronađite videozapis koji smatrate neprimjerenim. Ispod njega su tri točkice (...), kliknite na njih i odaberite opciju "Prijavi".

Od ponuđenih opcija odaberite jednu, a nakon toga u predviđenoj rubrici objasnite zašto je sporni video neprimjeren. Nakon što ispunite formular, kliknite na "Pošalji".

Želite nestati s Googlea?

Želite li nestati s Googleove internetske tražilice, znajte da imate "pravo na zaborav" (Right to be forgotten).

U svibnju 2014. godine Sud pravde Europske unije ustvrdio je da osobe mogu zatražiti od internetskih tražilica uklanjanje određenih rezultata pretrage koji uključuju njihova imena, kada pravo na privatnost tih ljudi nadmašuje interes rezultata pretrage u kojima se oni pojavljuju.

Kad podnesete zahtjev, Google će procijeniti vaše pravo na privatnost u odnosu na interes javnosti da dobije informaciju i pravo na njezinu distribuciju.

Google može odbiti ukloniti, primjerice, određene informacije o financijskim prijevarama, nesavjesnom radu, kaznenim presudama ili javnom ponašanju dužnosnika.

Za podnošenje zahtjeva kliknite na poveznicu: https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch. Kad se otvori stranica, odaberite zemlju prebivališta - Hrvatska.

Potom popunite sva polja s podacima prema uputama. Obavezno je popuniti polja koja su označena zvjezdicom. Na kraju slanje zahtjeva potvrdite klikom na "Pošalji" (Submit).

I Google će vas tražiti skenirani osobni dokument s fotografijom da bi obradio vaš zahtjev. Ako ste odabrali zemlju članicu EU-a, zahtjev se odnosi na sve zemlje članice.

Ako Google prihvati zahtjev za uklanjanje, rezultati pretraživanja bit će uklonjeni s europskog Googlea. Navedena pravila ne odnose se na ostale zemlje svijeta.

