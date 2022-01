Mijenjala sam teleoperatera, ali mi nisu na vrijeme prebacili broj. Imam li pravo na naknadu, pita čitateljica.

U HAKOM-u objašnjavaju cijelu proceduru. Kod zadržavanja broja prilikom promjene operatera, kažu, ne raskida osobno potrošač ugovor, sa postojećim operatorom nego to za njega obavlja operator u čiju se mrežu prenose usluge.

"A kojem ste prethodno predali popunjeni Zahtjev za prijenos broja. U slučaju prijenosa broja u nepokretnoj mreži obrazac jedinstvene izjave iz Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga predstavlja Zahtjev za prijenos broja", kažu.

Broj u pokretnoj mreži mora biti prenesen u roku od maksimalno tri radna dana od trenutka kad postojeći operator zaprimi od novoizabranog operatora Zahtjev za prijenos broja, dok broj u nepokretnoj mreži mora biti prenesen u roku od maksimalno pet radnih dana od trenutka kad postojeći operator zaprimi od novoizabranog operatora zahtjev.

No u HAKOM-u upozoravaju da je to samo dio posla.

"U nepokretnoj mreži je novoizabrani operator uslugu obvezan pružiti u roku od 30 dana (uključen je i postupak prijenosa broja od 5 radnih dana), dok u pokretnoj mreži novoizabrani operator je uslugu obvezan pružiti sukladno roku naznačenom na zahtjevu za prijenos broja, koji je u pravilu u roku od tri radna dana", napominju.

Kako znati da je broj prenesen?

Na zahtjevu za prijenos broja označen je vremenski okvir prijenosa broja koji predstavlja razdoblje od isključenja broja iz mreže postojećeg operatora do uključenja u mrežu novoizabranog operatora. Vremenski okvir prijenosa broja ne smije trajati duže od tri sata i to samo u sljedećim razdobljima: radnim danom od 8:00 do 11:00 sati ili od 12:00 do 15:00 sati. Najdulji mogući prekid usluge odgovara trajanju vremenskog okvira.

Svog operatora možete zatražiti besplatno uključenje usluge obavijesti o prijenosu broja. Tada ćete dobivati obavijesti o mreži operatora u kojoj se nalazi broj koji pozivate. Također, putem aplikacije e-Prenosivost možete provjeriti status prijenosa broja, kao i mrežu u kojoj se neki broj trenutno nalazi.

Naknada za kašnjenje

Svaki korisnik ima pravo na naknadu u slučaju nepravovremenog prijenosa broja, u iznosu od 10 kn za svaki započeti sat nepravovremenog prijenosa broja. Iznos naknade se obračunava za najviše 15 dana nepravovremenog prijenosa broja.

Zahtjev za isplatom naknade podnosi se u pisanom ili elektroničkim putem novoizabranom operatoru, najkasnije u roku od 30 dana od dana realizacije prijenosa broja.

"U slučaju odbijanja zahtjeva za isplatom naknade, možete podnijeti prijavu inspektoru elektroničkih komunikacija u HAKOM-u.", napominju u ovoj agenciji.

Naknada za fiksne telefone

Broj fiksne mreže mi je prenesen, ali nemam usluge, jedno je od često postavljenih pitanja na HAKOM-ovim stranicama.

U tom slučaju, potrošač ima pravo na naknadu u iznosu od 240 kuna po danu za svaki započeti dan kašnjenja do dana realizacije usluge ili dana raskida ugovora, odnosno u slučaju prekida rada usluge uslijed prelaska na novog operatora dužeg od jednog dana za svaki započeti dan prekida.

"Iznos naknade se obračunava za najviše petnaest 15 dana kašnjenja odnosno prekida usluge. Pravo na naknadu zbog nepravovremenog prijenosa broja isključuje pravo na ostvarivanje ove naknade. Međutim, ukoliko je nepravovremena realizacija usluge uzrokovana Vašom nedostupnošću ili neodazivom na pozive za instalaciju usluge ili dostavljanje opreme, za navedeno razdoblje nema pravo na navedenu. Zahtjev za isplatom naknade podnosi se pisanim ili elektroničkim putem novom operatoru, najkasnije u roku 30 dana od realizacije usluge ili podnošenja zahtjeva za raskid", objašnjavaju.

