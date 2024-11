Zbog buke iz kafića policiju je zvao 30-ak puta, a njemu su prijetili i gađali mu kuću bocama: "Kod nas nema spavanja"

Očajni zbog česte buke iz kafića, građani koji žive preko puta ugostiteljskog objekta u kojem se, posebno vikendom, pušta glasna glazba, više ne znaju što poduzeti i kome se obratiti. Pokušali su sve čega su se sjetili – razgovarali su s vlasnikom, bili kod gradonačelnika, prijavljivali buku institucijama i policiji, ali pomaka nabolje nema. Štoviše, svaka prijava donosila im je samo probleme.

"Više su nam puta bacali čaše i flaše u dvorište i na kuću jer znaju da smo mi zvali policiju. Bilo je i vrijeđanja, a 'pijani' konobar pokušao je i fizički nasrnuti na moju suprugu i mene na ulici ispred kafića. Sve je to prijavljeno policiji, ali nikad nismo dobili povratne informacije", očajan je građanin.

Problem, kaže, traje već oko šest godina. Preko puta njegove kuće iz kafića, koji posluje i kao billiard club, s terase se čuje glasna glazba. Posebno je bučno vikendom.

"Svaki petak, subotu i praznik bude glasna glazba, jednom mjesečno muzika uživo i buka koja narušava naš noćni odmor i mir. Kafić ima minimalne uvjete za poslovanje, znači nije diskoklub ni noćni klub, a zbog dozvole od općine vikendom smije raditi do 2 ujutro! To nama predstavlja velik problem jer vikendom za nas nema spavanja do dva. Ponekad dobiju dozvolu da mogu raditi i do 4 sata", priča nam čovjek koji je tijekom godina zbog buke policiju nazvao više od 30 puta.

"Kada bude neizdrživo, zovemo policiju. Policija ulazi u kafić i oni poslije malo stišaju glazbu. Ali nakon pola sata opet nastave dalje. Vlasnik je tri puta bio na razgovoru u policiji, ali ništa se nije promijenilo", dodaje.

Problem te obitelji nije riješen ni nakon prijava sanitarnoj inspekciji, kojih je u šest godina bilo četiri.

"Inspekcija svoj dolazak najavi, pa vlasnik kafića stiša glazbu u to vrijeme i sve bude 'po zakonu'. I drugim stanarima ove ulice smeta glasna glazba iz istog kafića, ali nemaju hrabrosti požaliti se jer se boje posljedica", ispričao je naš čitatelj.

"Čak ni preko dana nemamo mira, vrata kafića budu otvorena i puste glazbu, pa nemamo mira ni u svom dvorištu. Kafić se nalazi oko 700 metara od škole, svi srednjoškolci prolaze kroz našu ulicu i puno njih navrati u taj kafić, gdje je i automat za igru na sreću. Ne znam je li to legalno tako blizu škole. Kafić se nalazi u strogo stambenom području, sumnjivo nam je kako su dobili dozvolu za poslovanje, a nije se ništa pitalo stanare te ulice", rekao je čitatelj.

Kome se prijavljuje buka?

DNEVNIK.hr provjerio je što učiniti kada vam smeta buka iz ugostiteljskog objekta. Odgovor je ponudio Državni inspektorat, koji je objasnio i u kojem je slučaju koja od institucija zadužena za problem buke.

Sukladno Zakonu o državnom inspektoratu i Zakonu o zaštiti od buke sanitarna inspekcija nadležna je za buku koja nastaje od tvz. stacionarnih izvora buke, odnosno uređaja i opreme koja se koristi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Međutim, u slučaju buke iz ugostiteljskog objekta koja se odnosi na dolazak i odlazak gostiju te glasniji razgovor, radi se o remećenju javnog reda i mira. U tom slučaju nadležna je policija.

"Svaki ugostiteljski objekt u svrhu ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta od lokalne samouprave mora provesti mjere zaštite od buke. Na temelju njih treba ishoditi rješenje Ministarstva zdravstva o njihovoj provedbi. U tu svrhu ovlašteni mjeritelj na zahtjev ugostitelja mora provesti mjerenje i limitirati elektroničke uređaje na razinu dozvoljenih razina buke. Inspekcijskim nadzorom utvrđuje se je li ugostiteljski objekt proveo mjere zaštite od buke, koristi li isključivo uređaje za koje je proveo mjere te je li osigurao automatsku limitaciju od ovlaštene osobe", objasnili su iz Državnog inspektorata.

Sanitarna inspekcija nema uređaje i ovlast za mjerenje buke, već se ono provodi angažiranjem ovlaštenog vještaka u iznimnim situacijama koje takvo mjerenje zahtijevaju. U slučaju utvrđivanja bilo koje nesukladnosti sanitarni inspektor dužan je narediti propisane mjere kojima se osigurava zaštita od buke.

Inspekcijski nadzor provodi se po službenoj dužnosti bez prethodne najave, a prijave građana mogu poslužiti kao povod za obavljanje nadzora. Takva prijava treba sadržavati naziv i adresu objekta, a prijavitelj je dužan ostaviti i svoje podatke kako bi mogao zaprimiti obavijest o rezultatima inspekcijskog nadzora.

Prijave građani mogu dostaviti na adresu:

Sektor sanitarne inspekcije, Šubićeva 29, Zagreb

ili na e-mail: pisarnica.DIRH@dirh.hr ili sanitarna.inspekcija@dirh.hr.

Međutim, Zakonom o zaštiti od buke propisana su i određena izuzeća te jedinice lokalne samouprave odlukama predstavničkih tijela mogu u određenim dijelovima (ulica, naselja) dopustiti prekoračenja. U slučaju kada takve odluke postoje, sanitarna inspekcija nema nadležnost, već je nadležno komunalno redarstvo.

Zaključno, ako stranka dostavi prijavu sa svim podacima, bit će obaviještena o provedenom nadzoru.

"U slučaju da prijavitelj nije zadovoljan ishodom ima pravo podnijeti prigovor. Ako pak nije zadovoljan rezultatima mjerenja, u skladu s člankom 90. Zakona o državnom inspektoratu ima pravo dalje voditi postupak dokazivanja provedbe mjera zaštite od buke na svoj zahtjev", kažu iz Državnog inspektorata.

