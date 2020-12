Nisu sigurni ni hotelijeri - hoće li popuniti barem dio soba tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana. S novim mjerama stigla su i otkazivanja te nam ostaje pričekati hoće li "last minute" spasiti blagdanski turizam.

Upozorenja o pridržavanju epidemioloških mjera su na svakom koraku no trenutačno ih u hotelu u Rovinju nema tko poštovati. Za ovo doba godine imaju previše slobodnih soba.

"Proteklih godina bi rezervacije za doček Nove godine bile bukirane već dva mjeseca unaprijed. No sada je sve to upitno i neizvjesno", rekao je Matija Mohorović, voditelj hotela u Rovinju.



Jer epidemiološka situacija diktira i turizam pa tako i planove za blagdane. U gradu svetog Vlaha sve je spremno za najveselije doba godine.



"Interesa ima, što se tiče rezervacija one nisu kao prethodnih godina, sve se događa u zadnji trenutak, tako da čekamo koje će nove mjere biti", govori Mia Miloslavić, voditeljica marketinga u hotelu u Dubrovniku.



Upravo zbog mjera u Splitu su se fokusirali na domaće goste.



"Kreirali smo ponude, promotivne pakete što je zapravo bila preteča ovim mjerama obzirom da smo kreirali paket za dva noćenja i blagdansku večeru za dvije osobe. Već sad možemo reći da je odaziv zaista dobar", rekla je Tea Mateta, asistent u marketingu.



No, brojke kakve smo imali prošlih godina možemo samo sanjati.

U siječnju 2019. godine matematika je pokazala da u broju dolazaka turista tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, u odnosu na 2018., imamo rast od 13 posto. U siječnju 2020. brojke i dalje u plusu i to osam posto. No, kakva će računica biti ovog siječnja?

"Uvijek se događa neki turistički promet ukoliko su objekti otvoreni, neće to biti nikakav spektakl, možemo očekivati domaće goste", govori Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma.

Iz tog se razloga odmah treba baciti na pripremu sljedeće sezone. Na oporavku turizma i planovima za iduću sezonu, rade i u resornom Ministarstvu. Struka tvrdi da ćemo se sljedeće godine za goste boriti s konkurentnim zemljama.



"U 2020 godini praktički smo bili bez konkurencije, odradili smo dobro epidemiološku situaciju i to nas je dovelo na prvu poziciju no greške više neće ponoviti ni Italija, ni Francuska ni Španjolska", napominje Denis Ivošević, TZ Istarske županije.



Kako prognozira turistički sektor oporavak i vraćanje na stare staze možemo očekivati tek za dvije godine, ovisno o epidemiološkoj situaciji.

