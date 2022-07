Čak 15 automobila izgorjelo je vlasniku automehaničarske radionice u požaru koji je u subotu izbio u Puli.

U požaru koji je u subotu zahvatio područje Valdebeka i Vintijana, na granici između Pule i Medulina, izgorjelo je i 15-ak automobila u dvorištu automehaničarske radione Igora Fornažara, smještene na Kavrerskom putu.

Pulskom automehaničaru izgorjeli su automobili ispred radionice 1 (Foto: Sasa Miljevic/Pixsell)

"To su više-manje bili stari auti, ali bilo je tu i pet do šest njih koji su bili dobri, u voznom stanju. To su bili moji auti za prodaju, a sad su za baciti. No, bitno da sam uspio zagasiti radionu koju je isto zahvatilo. Izgorio mi je i boks sa stvarima", rekao je Fornažar za Glas Istre.

Kazao je i da vatrogasci 15 minuta nisu mogli pristupiti njegovoj parceli.