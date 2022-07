Šef istarskih vatrogasaca Dino Kozlevac kazao je kako je najvažnije da u požaru koji je izbio u Puli nije bilo ozlijeđenih osoba, a nije izgorjela ni jedna kuća.

"Vatra je krenula iz pravca sjevera nošena burom, levantom, išla je prema pulskoj zaobilaznici, u smjeru plinare, kroz naselje Valdebek. Bile su ugrožene kuće. Zelenilo je dobro i lijepo dok nema vatre i požara – onda to zna biti smrtonosna klopka: tu je bio problem", kazao je šef istarskih vatrogasaca Dino Kozlevac nakon što je požar kod Pule stavljen pod nadzor.

Sve snage, koje su vrlo brzo angažirane, a u gašenju je sudjelovalo 75 vatrogasaca i 29 vozila, usmjerene su isključivo na zaštitu objekata, a požar se širio.

"Između objekta, trave i raslinja, birate objekt. Mogu istaknuti da su obranjeni svi stambeni objekti, ima nešto štete na gospodarskim i priručnim objektima koji su na njivama i vrtovima, to ćemo tek pogledati", rekao je Kozlevac te istaknuo da nitko nije stradao, hitna pomoć nije zabilježila ni jedan poziv za pomoć, što je najvažnije.

Potvrdio je kako je požar u 15 sati stavljen pod kontrolu i nema više širenja.

"Uz zemaljske snage u pomoć su došla tri kanadera i to je presudno u ovakvim situacijama jakog vjetra i visoke temperature. To je dovelo do toga da je situacija sada povoljna, očekujemo da idemo prema lokalizaciji, a gašenje i čuvanje će trajati najmanje 48 sati", kazao je.

Uz vatrogasce pomogla je policija - promet je bio zaustavljen, tu su bila komunalna poduzeća, komunalna služba, Grad Pula, logistika za vatrogasce – napitci, voda.

Kozlevac je dodao i kako je bilo dosta građana koji su dali svoj doprinos u zaštiti svojih kuća i objekata.

"Ti ljudi su pozvani i ja im zahvaljujem, a i za pretrpljeni strah, jer je to jako grdo izgledalo", poručio je te ponovio kako niti jedna kuća nije izgorjela.

Opožareno je oko 30 hektara, uglavnom bjelogorice, niskog raslinja i crnogorice.

U gašenju su sudjelovali pripadnici JVP-a Pula i svih DVD-ova s pulskog područja – od Vodnjana, a u pomoć su stigla i vozila JVP-a iz Pazina, Rovinja i Labina.

"Bio bi problem da se digne olujni vjetar, to nije u najavi, najavljeni su tramontana i maestral i sada imamo dovoljno snaga. Jedan kanader se vratio, dva su ostala. Oni će dopuniti gorivo u Zračnoj luci Pula i bit će nam na dispoziciji do kraja dana, a to će biti dovoljno", zaključio je Dino Kozlevac.