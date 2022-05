Večerašnje Provjereno donosi priču o 28-godišnjem Mateju Španoviću. Matej je osoba iz spektra autizma. Za njega su brojevi nerješiv problem, a dok razgovarate s njim neće vas pogledati u oči, no zato bez problema pamti dijaloge i tekstove iz predstava. Njegova priča pokazuje da se bez obzira na prepreke s kojima se suočava u životu snovi i želje ipak mogu ostvariti.

Mateju se nedavno ostvario san budući da igra glavnu ulogu u predstavi ''Aut'' redatelja Paška Vukasovića. Cijela priča nadahnuta je upravo Matejevim životom.

''Radi, radi nešto što nevjerojatno voli, oko čega je pasioniran više nego što sam ijednu osobu u životu upoznao da je toliko pasionirana oko kazališta i filma'', za Provjereno je ispričao Paško Vukasović.

Paško i Matej upoznali su se kada je Matej počeo dolaziti na Akademiju dramske umjetnosti, isključivo kao gledatelj, ali i najveća podrška svim studentima na njihovim ispitima.

Cilj predstave koju su zajedno napravili bio je i ukloniti predrasude o ljudima iz spektra autizma.

''Zna bit momenata di, ono ne mogu se na nešto koncentrirati, i sam sebi kažem I'm gettin of the goddamn beanbag, ono kada shvatim da sam izgubio poantu, pa zna to tu i tamo biti problem", govori Matej.

