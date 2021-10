Dubrovkinjama je prekipjelo. Na porođajima žele mogućnost epiduralne. Bilo kad.

''Glupo je i govoriti o tome kome treba epiduralna, kome ne treba. Ako postoji nešto što bi moglo olakšati porod, to je definitivno nešto što bi trebalo biti dostupno svima'', istaknula je Dita Lipanović, jedna od pokretačica peticije kojom su dubrovačke majke okupljene u Facebook grupi ''DUMAM-e, Mame iz Dubrovnika i okolice'' zatražile da im se omogući epiduralna anestezija tijekom 24 sata.

Problem je, kažu, to što je u dubrovačkoj bolnici moguće dobiti jednu dozu i to od 7:30 do 21 sat. Epiduralnu ne.

Iva Strnad je rodila 2016. uz dogovor s vanjskim suradnicima i plaćanje, no ovoga kolovoza bila je pri drugom porođaju druga priča: ''Tad više nije bilo mogućnosti vanjskih suradnika, a ni epiduralne u bolnici. U bolnici nude single shot što se jednom aplicira i iza toga ako popusti, a vi ne rodite – ništa''.

U dobrovačkoj bolnici kažu da bi htjeli sve omogućiti, ali devet anesteziologa ima pune ruke posla. Nema ih dovoljno, a COVID-19 je dodatno pogoršao situaciju: ''Nije nažalost moguće organizirati

Dežurstvo liječnika anesteziologa prema sugestijama mama s FB s obzirom na to da bi u slučaju pružanja usluge epiduralne anestezije rodiljama, dežurni anesteziolog morao biti uz rodilju u prosjeku idućih pet do šest sati. U međuvremenu, bilo koje hitno medicinsko stanje zbog kojeg je taj anesteziolog u dežurstvu, ne bi se moglo u tom periodu odraditi čime bi direktno bili ugroženi životi pacijenata (...)''.

U samo jedan dan peticiju je potpisalo više od 3000 ljudi. U komentarima se javljaju žene iz cijele zemlje. Lena Šutić Klaić je mislila da joj epiduralna neće trebati. Na kraju se porođaj zakomplicirao, bio je dugotrajan i izrazito bolan: ''Srećom, ostala sam pri svijesti iako sam u nekim momentima mislila da neću moći i tada bi mi epiduralna puno značila''.

Udruzi za promicanje prava pacijenata stižu pritužbe i iz drugih krajeva Hrvatske, kaže Jasna Karačić: ''Također smo primili i određene pritužbe gdje su pacijentice morale davati novac unaprijed da bi uopće bile na popisu onih koje će dobiti epiduralnu''.

Problem je to koji muči i druge bolnice u Hrvatskoj. Primjerice, ni u Koprivnici, ni u Gospiću epiduralna nije uobičajena praksa. Nema dovoljno anesteziologa.

Porodi danas traju dulje nego prije 50 godina

''U standardnom postupku vrlo je teško ostvarivo da bi jedan anesteziolog mogao cijelo radno vrijeme brinuti o jednoj epiduralnoj anesteziji'', upozorava ravnateljica Opće bolnice Gospić Sandra Čubelić.

Rezultat je to guranja problema pod tepih. Po principu - guraj dok ide, ne pitaj kako. Samo što je problem sad toliko eskalirao da smo se počeli spoticati o ono što se pod tepih guralo.

