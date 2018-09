Gaf na otvaranju nove zgrade Sveučilišta u Splitu. Rektor u odlasku Šimun Anđelinović otkrio je spomen-ploču na kojoj je pogrešno uklesano njegovo prezime, ali i premijerovo ime. Ali, nije on jedini s imenom na ploči.

Rektor Šimun Anđelinović je na ploči zahvalio premijeru i Vladi što su obnovili zgradu na račun poreznih obveznika.

Rektor i gosti ponosno su otkrili ploču na ulazu u nove prostore Filozofskog fakulteta i rektorata. No, uslijedilo je iznenađenje. Na ploči koju je otkrio, rektoru je uklesano pogrešno prezime. Na pitanje reportera Nove TV Marija Juriča je li primijetio da mu je prezime pogrešno uklesano - piše Anđelović - odgovara: "Nisam. Nevažno. Nema veze."

Ploču zahvale samom sebi i Vladi na čelu s premijerom Plenkovićem otkrio je samo nekoliko dana prije isteka mandata. Upitan zašto piše njegovo ime, odnosno zašto se uopće na to odlučio, kaže: "To su moje kolege napravile, ne ja. To je njihov prijedlog teksta, ja se nisam tu puno miješao. Željeli smo staviti samo uspomenu na ovaj događaj, ništa drugo. A ako je krivo napisano, može se ispraviti".

Novu zgradu ni premijer ni rektor nisu platili novcem iz svog džepa. Vlastito ime uklesano u kamen voli i Željko Kerum. Na Zapadnoj obali stoji ploča u spomen na njezino svečano otvorenje. Svake godine na obljetnicu uređenja obale održi i presicu.

Svoje ploče imao je i ministar Tomislav Tolušić. Na jednoj je pisalo: "Postaviše ministar Tomislav Tolušić..." A po Zagrebu svoje uspomene ima i Milan Bandić. "Meni je svakih sto metara spomenik. Zajednički sagrađen i fala bogu da godi. To je motiv, to je motor da čovjek ide dalje", kazao je on svojevremeno.

Sve do nekih novih ploča ili možda pogrešno uklesanih imena - a sve na račun poreznih obveznika.

