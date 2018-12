HZZO je 27. studenoga objavio Tablični prikaz referentnih skupina s predloženim referentnim cijenama i Odluku o referentnim cijenama lijekova. Reakcije oboljelih od dijabetesa bile su burne, a više o svemu večeras donosi i Dnevnik Nove TV.

U velikom broju lijekova i tabličnom prikazu cijena teško se snaći. No, u nekim stavkama su razlike u cijenama iz važećih lista lijekova i prijedloga novih cijena koje će plaćati Zavod - znatne. Među tim je lijekovima i inzulin potreban dijabetičarima, koji ga koriste svakodnevno kako bi mogli normalno živjeti.

Na objavljene liste prvi su reagirali upravo dijabetičari. Portal/blog Na inzulinu objavio je tekst o tome kako su o razlici u cijenama za inzulin odlučivali liječnici koji o dijabetesu, kako pišu, "pojma nemaju".

Reakcije oboljelih od dijabetesa bile su burne, a više o svemu večeras donosi i Dnevnik Nove TV.

"Uvode nam doplatu na ono bez čega ne možemo živjeti – doplatu na skoro sve inzuline! I to nakon što su su se pohvalili s pozitivnim rezultatima poslovanja ove godine!", piše Davor Skeledžija, autor članka koji je uzbunio dijabetičare. U Hrvatskoj ih živi više od 300 tisuća.

Kako objašnjava u članku, HZZO je donio odluku prema kojoj će pojedini lijek "pokrivati" iznosima manjim od dosadašnjih, iako lijekovi kao takvi nisu pojeftinili. U članku se pretpostavlja da će razliku u cijeni morati pokriti pacijenti koji bez inzulina ne mogu živjeti.

"Dirnuli ste u najranjiviji dio društva"

Javila nam se Tihana Grozdek, majka četverogodišnje Eme koja ima dijabetes tipa 1, i upozorila na posljedice ovakve odluke te progovorila o tome što inzulin znači za njezino dijete.

"Ema ima dijabetes tip 1, a tek su joj četiri godine. Ona je ovisna o inzulinu do kraja svoga života. Inzulin za nju nije lijek, za nju je to život. Poštovani, pišem vam u ime Eme, molim vas, nemojte njen život početi naplaćivati, nemojte joj to zlo pripremiti. To nije ljudski i vi ste odgovorni.

Znate li što je to dijabetes tip 1? Znate li kroz što dijete od četiri godine svakodnevno prolazi? Njezina gušterača više ne proizvodi hormon inzulin stoga ona mora dobiti inzulin svaki dan minimalno šest puta, inače umire. Znate li koliko su hrabra ta djeca kad ih se bode? Gospodo, prekinite s ludošću uvođenja nadoplate na inzulin. Molimo vas, nemojte nas dodatno iscrpljivati jer smo iovako pod konstantnim stresom.

Prije godinu dana imala sam osjećaj da će netko umrijeti. I je. Umro je Emin najljepši dio djetinjstva, onaj dio djetinjstva u kojem stanuje bezbrižnost. Ona možda još toga nije svjesna, ali vrlo dobro zna kako je to kada ju mama budi svako jutro da je ubode dva puta s dvije različite igle. Vrlo dobro zna koliko joj bude loše kada joj je šećer previsok i kada govori: 'Mama boli me stomačić, kako ćeš mi pomoći?' Ona jako dobro zna kako je to kada mora na silu nešto pojesti jer joj se šećer naglo strmoglavljuje i tada može dovesti do kome.

Ona zna da u tom trenutku kada dobije slatkiš od prijatelja da ga ne smije pojesti, nego da se mora strpiti kada joj šećer bude bolji. Umro je i dio mene. Onaj dio koji se radovao tome da jednoga dana ona može provesti dane kod svoje bake i djede. Onaj dio koji je želio odgajati svoje dijete bez svakodnevnog joj nanošenja boli. Onaj dio kada se srce slama jer ona ne smije piti sok na djedovom rođendanu. Poštovani, dirnuli ste u najranjiviji dio društva, kako vas nije sram?", pita se u mailu nabijenom emocijama Emina majka Tihana Grozdek.

Bez inzulina nema života

U razgovoru za DNEVNIK.hr, Tihana Grozdek kaže kako će, dođe li do nadoplaćivanja inzulina, mjesečna nadoplata za njezinu četverogodišnju Emu bila između 70 i 250 kuna. "Ovisi o kojem se inzulinu radi. Nije svaki jednak i nije svaki za njezinu dob. Kako bude odrastala, morat će koristiti druge, brže inzuline", objasnila je Grozdek.

Dodaje kako je Ema do kraja svojeg života ovisna o inzulinu. "Ona koristi dvije vrste inzulina, a trošit će ga, kako bude odrastala, sve više. Samim tim, rast će i troškovi za lijek koji njoj znači život. Jedan inzulin prima dvaput na dan, a drugi četiri puta minimalno, sve kroz injekcije", kazala je Grozdek.

Do sada su inzulin za malenu Enu dobijali po potrebi za njezinu dob, svaka tri mjeseca. "Ona uz to odrasta normalno, no bitno je da je pokrivena inzulinom. Kad je inzulin u njezinom organizmu na vrhuncu, šećer počinje padati i njoj je odmah potreban nekakav slatkiš kako se ne bi srušila. Mi izigravamo njezinu gušteraču, vodimo računa da sve bude kako treba i brinemo da živi normalno", dodala je.

Dijabetes je često obiteljska bolest, troškovi će biti višestruki

Prema tablici lijekova objavljenoj na stranici HZZO-a, Povjerenstvo je predložilo maksimalnu cijenu pojedinog lijeka, a sve cijene su u odnosu na dosadašnje niže što znači da veledrogerije moraju sniziti cijene lijekova. Ukoliko se to ne dogodi, razliku u cijeni vjerojatno će morati nadoknaditi pacijenti.

Isto tako, dijabetičari ističu kako je vidljivo i da lijekovi koje koriste nisu recipročno pojeftinili, a to se nije dogodilo čak niti kod lijekova iz iste skupine. Kod inzulina u penu su razlike u cijeni osjetno veće od razlike u cijeni za inzulin u ampulama. Doznajemo kako su u tablici navedene i nove cijene lijekova za dijabetes tip 2.

Osim toga, dijabetes je vrlo često "obiteljska bolest" pa u jednoj obitelji ima više članova koji koriste inzulin. Kod takvih obitelji, ukoliko inzulin bude bio nadoplaćivan, iznosi koje će pacijenti morati izdvajati će višestruko rasti.

Jedan od čitatelja koji nam se javio kazao je kako on i njegova majka imaju dijabetes tip 2, dok njegova kći ima dijabetes tip 1. Uz policu dopunskog zdravstvenog osiguranja koju plaćaju, a prema razlici u cijenama koje su objavljene u tablici HZZO-a, ukoliko budu morali nadoplaćivati lijekove, morat će mjesečno izdvojiti dodatnih 530 kuna za njih troje.

Kako piše na stranici HZZO-a, rok za žalbu na Odluku o referentnim cijenama lijekova je 15 dana od dana objave, a žalba se podnosi nadležnom ministarstvu. Rok za podnošenje očitovanja o prihvaćanju referentne cijene lijeka je 30 dana od dana objave.

Upit o tome tko će i s kojim sredstvima nadoknaditi razliku u cijenama poslali smo Ministarstvu zdravstva i HZZO-u, a njihove odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo.