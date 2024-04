Većina EU zemalja odobrila je spasonosni lijek, Hrvatska nije: "Molim vas, odobrite ga! Ako ne za mene, onda barem za nekoga tko će se naći u situaciji u kojoj sam ja"

Ivan ima multipli mijelom. Dijagnozu je dobio u kolovozu. Slomio je rebra, ali i nakon što su zacijelila, bol nije prestajala. Nakon operacije kičme, na uzorku su mu otkrili bolest.

"Nisam znao da su to bili simptomi. Nisam ni ja bio upoznat sa samom bolešću. Već prva stvar koju sam napravio kad sam dobio dijagnozu sam ubacio u Google da vidim o čemu se točno radi. I zapravo sam onda prepoznao simptome", rekao je Ivan Szekeres, oboljeli od multiplog mijeloma.

Iako bolest najčešće pogađa stariju populaciju, sve više obolijevaju i mlađi. Kad je netko novooboljeli, kaže se da je u prvoj liniji liječenja. Baš kao i Ivan.

Postoji pametni lijek koji je kod nas odobren, ali za kasnije faze liječenja. U udruzi oboljelih traže da se odobri svima i za sve faze liječenja.

"Konkretno zahtjevamo dozvolu da naši hematolozi koriste lijek daratumumab za sve nove pacijente multiplog mijeloma. Za novooboljele. Zato što trenutno taj lijek se može koristiti samo kad se bolest kasnije vrati", kazala je Mira Armour, direktorica udruge za podršku oboljelima od multiplog mijeloma.

Pročitajte i ovo Rezultati ankete Gdje provodite Uskrs? Pogledajte rezultate glasanja u Dnevniku Nove TV

"Ja sam trenutno u prvoj liniji, ja sam trenutno bez tog lijeka i vjerujem da bi generalno populaciji koja ima multipli mijelom značilo izrazito puno jer im to daje veće šanse da prežive", poručuje Serekeš.

Lijek je, kažu liječnici, u studijama kod novooboljelih dao dobre rezultate.

"Značajno se produžuje vrijeme do progresije i to nije malo. To vrijeme do progresije se produžuje za nekakvih 30 mjeseci što je zapravo ogroman broj, a isto tako i ukupno preživljenje", rekla je hematologinja Sandra Bašić Kinda.

Lijek je skup. Većina europskih zemalja ga je već odobrila i za prvu fazu liječenja, osim Hrvatske, Češke i Mađarske. Proces kod nas je pokrenut prije 18 mjeseci.

Pročitajte i ovo potraga za djevojčicom Policijska načelnica otkrila nove detalje i koga je prvo zatekla na mjestu Dankina nestanka

"Svi preduvjeti su stvoreni. HZZO trenutno razmatra tu molbu i mislim, nadam se da će vrlo skoro ta molba biti odobrena, odnosno zahtjev, ne molba", kaže Bašić Kinda.

Žele odobrenje i da se taj lijek koristi u kombinaciji s još jednim pametnim lijekom. Hoće li se odobriti sve što traže, ekipa Dnevnika Nove TV pitala je Ministarstvo koje ih je uputilo na HZZO.

''Procjenu opravdanosti izmjene i nadopune smjernica na temelju kojih je lijek na listi, razmatra stručno Povjerenstvo za lijekove HZZO-a, a samu izmjenu donosi Upravno vijeće HZZO-a'', piše u odgovoru Ministarstva.

Odgovor HZZO-a Dnevnik Nove TV još čeka. Čekati je lako kad si zdrav, ali kad si bolestan svaki dan je bitan. I svaki dan je borba, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

"Molim vas, odobrite! Ako ne za mene, onda barem za nekoga tko će se naći u situaciji u kojoj sam ja", vapaj je Ivana Szekeresa.

Pročitajte i ovo Pucnjava u SAD-u Najmanje sedmero djece ozlijeđeno u pucnjavi: "To mora prestati"

Što je multipli mijelom?

Multipli mijelom (mijelom, plazmocitom) je rak koji se stvara u vrsti bijelih krvnih stanica, u plazma stanicama. Plazma stanice važan su dio imunološkog, obrambenog sustava – pomažu u borbi protiv infekcija tako što proizvode antitijela (imunoglobuline).

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.