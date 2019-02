Huanito Luksetić je slobodan čovjek. Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović danas je potpisala molbu za pomilovanjem.

Bez obzira na pomilovanje, Huanito zbog Zakona svejedno mora otići na jedan dan u zatvor, kako bi odmah bio pušten.

Otkad je dobila sretnu vijest, Huanitova majka ne prestaje primati poruke i pozive.

„Kad vam se odjedanput pomiješaju stres i jedna sreća, jako vam je teško reći kako se osjećam, ne znam da li bi plakala ili što jer nemam niti vremena od svih razmišljanja i svih poziva i sretna sam zbog toga, puno hvala predsjednici“, kaže majka Huanita Luksetića.

Teško joj je, kaže, vjerovati u ovaj rasplet. Isti dan kada su saznali za pomilovanje, Huanito je dobio poziv da se javi na sud.

„Strepim od toga, da vam iskreno kažem da Huanitu još nisam rekla za taj poziv jer me strah, mislim on kad je dobio presudu, on je isto reagirao jako burno, mene je strah“, rekla nam je Zlata Luksetić.

"Gorak okus pobjede"

Krajem 2017. nepravomoćno je osuđen na dvije godine bezuvjetnog zatvora jer je uzgajao konoplju i radio ekstrakt za liječenje multiple skleroze. Na riječkom korzu se prosvjedovalo protiv ove odluke.

„Sretni smo zbog toga, ali još uvijek nam je to nekakav gorak okus pobjede zato što konoplja nije legalizirana, lijek nije dostupan oboljelima, situacija je teška i čak i ne vidimo neku perspektivu ili razumijevanje za pitanje legalizacije uzgoja konoplje u medicinske svrhe i to je ono što je trajan problem oboljelima“, kaže Dijana Ivanišević, Društvo multiple skleroze Primorsko-goranske županije.

Odluka o pomilovanju će se dostaviti Ministarstvu pravosuđa. Stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Narodnim novinama". Odvjetnik i obitelj zadovoljni su ishodom, ali upozoravaju da se njegovo stanje pogoršava.

"Više on brine o meni, nego ja o njemu"

„On vam ništa ne radi osim što se brine da imamo drva u kući, o hrani, s obzirom da sam ja bolesna pa uglavnom više meni priprema on nego ja njemu, ali ne može praktički on ništa drugo ni raditi“, tvrdi Zlata Luksetić.

Predsjednica je najavom pomilovanja, i prije nego što je Huanito završio u zatvoru i tada poslao molbu, izbjegla uobičajenu proceduru. Huanitova pravna bitka, čini se, pred svojim je krajem. Ipak, još uvijek ga čeka ona teža - zdravstvena.

