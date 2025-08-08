Pale brojke u turizmu: Samo jedan sektor bilježi rast, a poznato i kojih gostiju ima najviše

U Hrvatskoj je u srpnju boravilo 4,6 milijuna turista ili 2 posto manje nego u istom lanjskom mjesecu, a ostvareno je 1 posto manje noćenja ili 29,2 milijuna, objavila je u petak Hrvatska turistička zajednica (HTZ) prema podacima iz sustava eVisitor i eCrew (nautika).

Stranih turista je u srpnju u Hrvatsku došlo gotovo 4,2 milijuna ili 2 posto manje, a njihovih gotovo 26 milijuna noćenja je za 1 posto manje nego u srpnju prošle godine.

Tihana Jelić, prodavačica na obali kaže kako najviše posla imaju navečer kad malo sunce zađe. Najviše kupuju stranci. "Svaki dan su neki kruzeri, brodovi pa mi se čini da nekako najviše stranci kupuju. Naši malo manje", rekla je Tihana za Dnevnik Nove TV.

Turisti u Makarskoj Foto: Ivo Ravlić/Cropix

Britanska turistica Laura kaže kako je u Split stigla prošli tjedan. Za Hrvatsku kaže da je fantastična zemlja, dragi ljudi, prekrasno plavo more. "Posjetili smo Tisno. Prošle godine smo bili na Viru, a ove godine u Bolu na Braču", pojašnjava.

I domaćih turista je bilo nešto manje kao i njihovih noćenja, za po 1 posto, nego u lanjskom srpnju, s njihovih 429 tisuće dolazaka i gotovo 3,3 milijuna registriranih noćenja.

Većina noćenja ili 86 posto u srpnju je registrirana u komercijalnim smještajnim objektima, a 12 posto u nekomercijalnim, dok je u nautičkom smještaju bilo 2 posto noćenja.

Najviše noćenja u srpnju je među komercijalnim smještajnim objektima bilo u objektima u domaćinstvima, 12,3 milijuna, što je i 2,3 posto manje nego u lanjskom srpnju, a slijede kampovi sa 5,7 milijuna noćenja ili 1,1 posto manje.

Hoteli su na trećem mjestu sa više od 4,8 milijuna noćenja i porastom od 2,3 posto u odnosu na prošlogodišnji srpanj.

Nijemci su u srpnju ostvarili najviše noćenja, zatim Slovenci i domaći turisti, a s najviše noćenja uobičajeno se ističu područje Istre, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner.





Prvih sedam mjeseci u plusu i domaći i strani turisti

Unatoč nešto slabijem srpnju, na razini prvih sedam mjeseci hrvatski turizam je u plusu od po 2 posto i u dolascima i u noćenjima turista.

Takvi su porasti ostvareni s ukupnih 12,2 milijuna turista koji su došli u Hrvatsku i njihovih 58,7 milijuna noćenja.

Od toga se većina odnosi na strane turiste, kojih je u prvih sedam mjeseci došlo 10,3 milijuna ili 1 posto više nego u istim mjesecima lani, a isti porast imaju i sa 51,4 milijuna noćenja.

Domaćih je registriranih turista bilo 8 posto više nego u lanjskih sedam mjeseci ili njih više od 1,8 milijuna, dok su s gotovo 7,3 milijuna noćenja u plusu od 6 posto.

Trenutno u Hrvatskoj više od milijun turista

Iz HTZ-a iznose u petak i da je trenutno u Hrvatskoj više od milijun turista.

Najviše ih je iz Njemačke i Hrvatske, a zatim iz Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Nizozemske, dok ih među županijama najviše u Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj.