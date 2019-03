Večeras ćemo spavati sat vremena kraće. Kazaljke na satu pomiču se s 2 na 3 sata i tako počinje ljetno računanje vremena.

Stižu i promjene za vozače. Od sutra većina vozila danju ne treba imati upaljena svjetla. No, to ne vrijedi za motocikle i mopede. Pomicanje sata utječe i na ljudsko zdravlje.

Praksa pomicanja sata dvaput godišnje, krajem ožujka za jedan sat unaprijed i vraćanje kazaljki u listopadu za sat unatrag uskoro bi trebala otići u povijest jer je Europski parlament nedavno podržao prijedlog direktive kojom se od 2021. na razini EU-a ukida polugodišnje pomicanje sata i zemljama članicama prepušta odluka o odabiru ljetnog ili zimskog računanja vremena.

Pomicanje sata i građanima je opterećenje. ''Nažalost to može utjecati nepovoljno po naše zdravlje, zato što dolazi do promjena uobičajenog našeg ritma lučenja hormona koji je normalni naš uobičajeni ritam pri čemu može doći do promjena vezano sa koncentracijom, raspoloženjem'', rekla je Dejana Martinić, voditeljica smjene u zavodu za hitnu medicinu.

''Ja bih rado da se ništa ne pomiče, jer se stvaraju navike i tako dalje i osjeća čovjek tu promjenu i raspoloženja i sve skupa'', smatra Azra.

''Osobno sljedeći dan osjetim neke posljedice jer se tijelo nije u potpunosti još prilagodilo, ali da, nakon nekog vremena mislim svi se naviknemo na nešto drugo'', kazala je Iva.

