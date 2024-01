Predsjednik HND-a o obratu u slučaju lex AP: "Ovo je ustupak pod pritiskom, ali i zamka. Sad imamo još više razloga za prosvjed''

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica najavio je u utorak da će Vlada u drugo čitanje izmjena Kaznenog zakona, u vezi s curenjem informacija iz istraga, dodati i odredbu o nemogućnosti kažnjavanja ako je riječ o informaciji objavljenoj u pretežitom javnom interesu.

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) za srijedu je najavilo prosvjede u Zagrebu i Splitu zbog trenutačnog prijedloga izmjena Kaznenoga zakona, koji je zbog njih kolokvijalno nazvan lex AP. Prema tim izmjenama odavanje informacija iz istraga postaje kazneno djelo, a HND zbog toga zakon ocjenjuje ''zakonom opasnih namjera''.

Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić kaže da se možda zbog koalicijskih partnera, pritisaka javnosti ili zbog nekih stranih institucija osjetila potreba da se neke stvari pomaknu.

Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a, komentirao je obrat. Na pitanje je li ovaj pomak dovoljan iz perspektive novinara i nestaje li ovime potreba za prosvjedom, odgovorio je: "Nakon ove predstave u režiji Andreja Plenkovića i Vlade, putem presice Malenice, koji na kraju presice usputno govori neke stvari, itekako imamo razloga, još i više za prosvjed.''

''Pozivam sve građanke i građane RH u srijedu na prosvjed. Ova cijela predstava napravljena je kako bi se izbili argumenti novinarima i svima koji podržavaju HND, da bi se izbili argumenti na koje mi cijelo vrijeme ukazujemo. Ovo je uvjetno rečeno ustupak pod pritiskom javnosti, a primarno HND-a, ali u suštini ostaju brojna pitanja. Od toga tko utvrđuje što je javni interes do činjenice da sam užasnut da nas nitko nije demantirao da će se našim kolegama i kolegicama moći u nekom trenutku oduzimati i pretraživati laptopi, mobiteli i sredstva za rad na daljinu, kako se to kaže u zakonu'', kazao je Zovko.

''Moći će se pretraživati naša arhiva. Sud bi trebao utvrditi je li nešto u javnom interesu jer to od njega nalaže Europska konvencija i Ustav. Za to već postoje pretpostavke, ali to je zamka jer u Hrvatskoj imamo brojne primjere kolega koji će vam reći da su na očite stvari koje su bile od javnog interesa pojedini suci govorili da to nije javni interes. Sjetimo se samo priče Turudića, čovjeka koji prezire medije, prezire javni interes'', upozorio je Zovko.

''Ova cijela parada i ova zakonska odredba može doći kao dobar privid, zakonski temelj da on juri zviždače koji puštaju informacije o "našim dečkima". A o tome je li bio u pravu ili nije, utvrdit će sud za jedno pet godina. Sjetimo se maltretiranja kolege Ciglenečkog. Sjetimo se kako su tada neki suci postupili. Ovime je prosvjed dobio puno više razloga. I dalje DORH može raditi što hoće, voditi ljude na razgovor. Tu će se pod udarom naći ljudi koji žele razotkriti koruptivne radnje. Nije bilo razloga da se ovakav zakon donese i ovo je isključivo da se zaštite vladajući", zaključio je Zovko.

