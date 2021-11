Novinarka Petra Buljan opisala je verbalni napad koji je sa kolegama doživjela na prosvjedu protiv Covid mjera i potvrda, a isti je oštro osudio predsjednik HND-a Hrvoje Zovko koji je pozvao policiju da pronađe i kazni napadače koji su ozlijedili RTL-ovog novinara.

Novinarka Petra Buljan opisala je verbalni napad, koji je gotovo prešao u fizički, tijekom današnjeg prosvjeda protiv Covid mjera i potvrda. Naime, dok je sa snimateljem radila svoj posao prišla im je grupa ljudi koja ih je počela vrijeđati, a zatim su naguravali i kamermana.

"U jednom trenutku gospođa nas je počela vrijeđati, priključili su joj se i ostali, počeli su nam skandirati da odlazimo i vrijeđati nas. Počeli su nas naguravati i dirati snimatelja koji im je mirno objasnio da samo radi svoj posao. Sve je toliko eskaliralo da je u jednom trenutku jedan od prosvjednika priskočio u pomoć i zamolio rulju da prestanu“, ispričala je Buljan.

Nakon napada, kaže, pokušali su se udaljiti, a napadači su ih počeli i pratiti, no srećom, ubrzo su odustali.

"Čitav prosvjed nadzirala je policija, u ovom incidentu nisu reagirali, no rekli su da su cijeli prosvjed snimali te da će naknadno utvrditi sve slučajeve“, nastavila je novinarka.

"Oporbeni političari su se uglavnom pojavili s desnog političkog spektra. Kasnije su putem društvenim mreža upozoreni na incidente, no Nikola Grmoja i Marin Miletić su istaknuli da je sramotno, ali to da se pojedinačni incidenti pripisuju cijeloj grupi prosvjednika, no čini se da i dalje ne shvaćaju da nije riječ o izoliranom incidentu, već o nizu napada“, zaključila je.

Danas je bilo teško biti novinar

O svim današnjim incidentima oglasili su se i iz HND-a te iz Sindikata novinara. Pred kamere je stao i predsjednik Hrvatskog društva novinara Hrvoje Zovko koji je najoštrije osudio napad.

"Jasno i nedvosmisleno osuđujemo fizički napad na kolegu Latkovića, ali i verbalne napade na ekipu Nove TV, napad na novinarku Al Jazeere kojoj su istrgnuli mikrofon iz ruke, verbalni napad na ekipu HRT-a, ali i nedopustiv pokušaj pritiska na javnu televiziju kada su prosvjednici pokušali upasti zgradu te u program“, poručio je Zovko.

"Ono što tražimo je da policija otkrije počinitelje napada, jasnu i nedvosmislenu osudu Vlade i svih političara prema napadima, jer danas je užasno teško bilo biti novinar, snimatelj i reporter te je teško reći koja ekipa danas nije bila izložena nekoj vrsti napada. Na prosvjedu je uskraćena sloboda našim kolegama da rade svoj posao te izvještavaju o temama bitnima za javnost", dodao je.

"Mi već godinama upozoravamo na teško ozračje u kojem novinari rade svoj posao. Označeni smo glavnim krivcima za sve loše što se događa u našem društvu", nastavio je predsjednik HND-a.

"Novinari su pokazali u krizama koliko je važna točna i pravodobna informacija, i neprihvatljivo je da se novinare uzima kao dežurne krivce za sve. Najčešća su meta napada i kritika, pa tražimo od nadležnih da se takvi ljudi uhite i procesuiraju, jer je nekažnjavanje istih pogonsko gorivo da se napadi nastave", zaključio je Hrvoje Zovko.

