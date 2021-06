Zbog najezde miševa u šumama diljem Hrvatske prijeti epidemija mišje groznice. Broj zaraženih raste, a posljedice bolesti mogu biti teške. Reporterka Katarina Jusić istražila je kojih se pravila morate pridržavati idete li u prirodu.

Marino je imao temperaturu od visokih 40 stupnjeva, a to je značilo da ima koronavirus ili gripu.

''Doktorica me poslala na testiranje krvi i urina iz kojeg nalaza je vidjela da to sve je crno i podebljano, ništa nije u normali sve je ili previsoko ili prenisko. Zaključila je da imam mišju groznicu. To je trajalo 25 dana'', rekao je Marino Mance, Fužine.

Najviše zaraženih je u Gorskom kotaru, ali ima ih i u zaleđu Kvarnera, sjevernoj Hrvatskoj, Lici pa čak i u Zadru. U riječkom KBC-u do sad je hospitalizirano više od 40 pacijenata, a među njima su i djeca.

''Klinička slika uključuje povišenu temperaturu, bolove u trbuhu i leđima, mučnine, povraćanje, zamagljen vid, krvarenje očne spojnice, a na žalost nekad se klinička slika razvije u smjeru zatajivanja bubrega'', objasnila je dr. Jelena Šimić, nefrologinja, KBC Rijeka.

Bolest prenose šumski i poljski miševi, žutogrli miš te riđe i livadne voluharice.

''Kad se čovjek nađe u tom okruženju, u kontaktu s tim glodavcima direktno ili indirektno ili putem aerosola se može zaraziti, kao i prehrambenim putem ako je hrana ili voda zagađena virusom'', govori dr.sc. Danijela Lakošeljac, epidemiologinja NZZJZ-a PGŽ.

Idete li na izlet u šumu ili prirodu pridržavajte se pravila predostrožnosti. Za sjedenje na tlu ili odmor koristite dekicu ili prostirku, nemojte sjediti i ležati izravno na tlu. Hranu držite u zatvorenim posudama te imajte dezinficijens za ruke. Vodu ponesite sa sobom, nikako nemojte piti onu iz šumskih izvora ili lokava.

''Sve je puno miševa. Ja sam išla na Snježnik pa Guslicu i puna ih je šuma, ali ne ostavljam ništa na podu, ne diram ništa rukama te imam dezinficijens u ruksaku'', kaže Sandra, Rijeka.

Srećom, bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka.

